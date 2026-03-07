Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Es por el 8M

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia
7 de Marzo de 2026 | 16:39

Auxiliares de la educación y al menos parte del sector docente se sumarán al Paro Internacional Feminista convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que este lunes muchas escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas.

De esta manera, será la segunda jornada sin clases desde el inicio del ciclo lectivo, ya que miles de alumnos bonaerenses volverán a quedarse sin actividad escolar apenas unos días después de haber comenzado las clases.

A diferencia de la medida de fuerza realizada el lunes y martes pasado —que estuvo vinculada a reclamos salariales—, esta vez el paro se realiza en adhesión a la jornada de lucha feminista que se conmemora cada 8 de marzo.

En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que representa a los auxiliares de la educación, y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) confirmaron que se plegarán a la medida de fuerza.

Como cada año, el #8M incluye movilizaciones, actividades y distintas expresiones públicas en todo el país para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades. En esta oportunidad, además, se convocó a un paro para el día siguiente, lo que impactará directamente en el funcionamiento de las escuelas.

El rol de los auxiliares

El cierre de muchos establecimientos estará vinculado principalmente con la adhesión de los auxiliares escolares nucleados en ATE, ya que su presencia es clave para el funcionamiento de los colegios.

En el caso del sector docente, la medida no será total. Mientras SUTEBA confirmó su adhesión, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que no participará del paro.

Sin embargo, el peso sindical de SUTEBA —que cuenta con más de 100.000 afiliados— podría generar una fuerte afectación en la actividad escolar.

La medida llega pocos días después de que los gremios docentes y ATE aceptaran la propuesta de recomposición salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, tras las protestas que retrasaron el inicio de las clases en la provincia.

EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M

