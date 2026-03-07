“Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

La declaración de Carolina Píparo marcó ayer uno de los momentos más esperados del juicio oral y público que se le sigue en La Plata a su ex marido, Juan Ignacio Buzali, acusado de haber embestido con su auto a una motocicleta y provocado heridas a dos jóvenes en un episodio ocurrido el 1º de enero de 2021 en el barrio La Loma.

La actual directora del Banco Nación se presentó como testigo de la defensa ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo (presidente), Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci. Su relato era considerado central, ya que ella viajaba en el asiento del acompañante del Fiat 500 conducido por Buzali en el momento del impacto.

En su exposición, que se extendió cerca de una hora, Piparo reconstruyó los minutos previos al episodio y volvió a instalar la hipótesis que sostiene la defensa: que todo ocurrió en medio de una situación de miedo tras un asalto.

“De un segundo para el otro aparecen seis motochorros, me ponen un arma en la cabeza, les doy todo y escapan”, relató ante el tribunal al recordar el robo que, según su versión, sufrieron minutos antes del choque. Contó que tras el hecho aguardaron cerca de media hora la llegada de la policía y que luego les recomendaron dirigirse a una comisaría para radicar la denuncia. Fue en ese trayecto, explicó, cuando creyeron reconocer a quienes los habían asaltado.

“Vamos a la comisaría y a las tres cuadras vemos a los que nos robaron. Los identificamos por el buzo y comenzamos a seguirlos llamando a la policía, con distancia”, sostuvo.

En ese contexto, Piparo aseguró que Buzali no actuó de manera imprudente y que ambos estaban atravesados por el temor. “Tuvo miedo y pánico porque pensábamos que nos iban a matar”.

Respecto del momento del impacto, indicó que lo percibió desde el lado del acompañante. “Yo lo siento sobre mi lado, a mitad de cuadra. No hubo chispas. Sentí que se cayó algo del auto”, señaló. También sostuvo que en ese momento creía que las motos estaban vinculadas al robo que acababan de sufrir. “Siempre sentí que eran motochorros y más cuando vinieron todas las motos hacia nosotros. Nos encerraron y luego salimos de ahí llamando a la policía”, agregó.

En otro tramo de su declaración recordó el ataque que sufrió en 2010 durante una salidera bancaria, cuando recibió un disparo, y afirmó que esa experiencia influyó en su percepción de peligro aquella madrugada.

“Sentí angustia, como todos sienten cuando te roban. En ese momento no sabía que no eran del grupo ese”, expresó. Incluso sostuvo que, de haberse bajado del vehículo, Buzali podría haber sido agredido. “Creo que lo mataban si se bajaba del auto”, afirmó.

El debate determinará si la conducta del imputado encuadra en el delito de homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa, tal como sostiene el fiscal Juan Pablo Caniggia, o si se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa ejercida por los abogados Francisco Oneto y Hugo Pinto.

Para la acusación, integrada además por los abogados de las víctimas Martín De Vargas y Micaela Vivas -en representación de Luis Elías Lavalle- y Axel Hurtado -por Iván Coronel-, Buzali embistió deliberadamente la motocicleta en la que circulaban los dos jóvenes, quienes resultaron heridos.