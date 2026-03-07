Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta
7 de Marzo de 2026 | 15:45

Escuchar esta nota

Una mujer fue víctima de una violenta entradera durante la madrugada del miércoles en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en una vivienda ubicada sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 13, dentro del barrio semicerrado El Roble, en la zona de La Hermosura.

De acuerdo al relato de la familia, tres delincuentes armados ingresaron a la propiedad luego de barretear la puerta principal y un ventanal. Para acceder al lugar, los ladrones habrían atravesado un campo lindero, donde cortaron el alambrado perimetral con una pinza y luego hicieron lo mismo con el cerco del lote.

La víctima, identificada como Lorena Medina (43), se encontraba dentro de la vivienda cuando fue sorprendida por los asaltantes. Según su testimonio, los delincuentes la ataron de manos y pies mientras le exigían dinero de manera insistente.

“Le repetían todo el tiempo que entregara la plata para asustarla”, contaron desde su entorno.

Durante el robo, los ladrones se llevaron dinero en efectivo, zapatillas y perfumes, entre otros objetos de valor. Tras cometer el asalto, escaparon en una camioneta Toyota Hilux 4x2.

Denuncian maltrato policial

“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario

Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito

Luego del hecho, la familia radicó la denuncia en la comisaría de Villa Ponsati, ubicada en 122 y 82. Sin embargo, aseguraron que al intentar ampliar la presentación fueron maltratados por el personal policial.

Por ese motivo decidieron acudir a la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones La Plata, donde finalmente pudieron ampliar la denuncia y aportar pruebas clave para la investigación.

Según indicaron, entregaron videos y fotografías en los que se observa un vehículo sospechoso circulando reiteradas veces por la cuadra y por la ruta, además de imágenes que mostrarían a los presuntos delincuentes llegando al lugar, cargando objetos y luego escapando.

Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa para intentar identificar a los responsables del violento robo.

