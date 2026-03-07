Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Llegó a la ciudad en 2008 como parte de un programa de reproducción

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

El hipopótamo de 26 años cursaba un severo cuadro digestivo, que se había complicado en las últimas horas del jueves. Durante todo este proceso, estuvo acompañado y monitoreado por el personal del Bioparque

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

En 2008, frente a cientos de visitantes, llegaba “Hipólito” / archivo

7 de Marzo de 2026 | 02:18
Edición impresa

El Bioparque de La Plata informó ayer por la mañana la triste noticia del fallecimiento de “Hipólito”, el hipopótamo macho de 26 años que vivía desde 2008 en el predio del Paseo del Bosque. Según se indicó, su muerte no fue repentina, ya que el animal cursaba un severo cuadro digestivo que terminó provocando un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada. Durante todo ese proceso estuvo acompañado y monitoreado por el equipo veterinario y de cuidadores del lugar.

Con más de tres toneladas de peso y una presencia imponente, “Hipólito” se había convertido en uno de los animales más recordados del antiguo Zoológico de La Plata. Durante años fue una de las principales atracciones del paseo del Bosque, especialmente para los chicos que se detenían frente a su recinto para verlo sumergirse en la pileta o acercarse lentamente a la orilla.

La llegada de Hipólito al zoo

El hipopótamo llegó a la ciudad el 8 de agosto de 2008, en medio de una fuerte expectativa. Provenía del zoológico de Batán, cerca de Mar del Plata, desde donde fue trasladado en un camión especial luego de un complejo operativo que involucró a veterinarios, cuidadores y especialistas en comportamiento animal.

Tenía entonces entre cuatro y cinco años y pesaba alrededor de 3.200 kilos. Su arribo formó parte de un programa de reproducción en cautiverio y fue seguido con atención por los visitantes del zoológico, que pudieron presenciar el momento en que el enorme animal descendía de la caja de transporte y comenzaba a recorrer su nuevo ambiente.

El espacio había sido especialmente diseñado para alojarlo: contaba con dos piletas, sectores de tierra y piedra y un área cerrada equipada con sistemas de hidrantes. Allí pasó a vivir mientras cumplía un período de cuarentena para adaptarse al nuevo entorno.

En aquel momento, las autoridades del zoológico habían impulsado incluso un concurso para que chicos y chicas de la ciudad eligieran un nuevo nombre para el animal. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó imponiéndose el nombre con el que había llegado desde Batán: Hipólito.

LE PUEDE INTERESAR

El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”

LE PUEDE INTERESAR

Inquietud por una toma debajo de un puente

Durante años fue uno de los animales más observados del paseo, junto con su pareja Mafalda. Ambos tuvieron a Felipe y los visitantes disfrutaban de ver a la familia chapotear en las aguas del recinto.

Un tiempo de despedidas

La muerte de “Hipólito” se suma a otras pérdidas recientes dentro del predio. Hace poco tiempo, el 4 de febrero del corriente año, el Bioparque tuvo que despedir sorpresivamente a Tommy, el histórico chimpancé de 49 años que fue otro de los animales más conocidos del antiguo zoológico platense.

Ambos casos reflejaron el paso del tiempo para muchos de los ejemplares que habitaron el paseo durante décadas y que quedaron en el predio mientras avanzaba el proceso de reconversión del zoológico.

Para muchos vecinos, tanto “Hipólito” como “Tommy” forman parte de la memoria afectiva de la ciudad: animales que acompañaron durante años las visitas escolares, los paseos familiares y los recorridos por uno de los espacios más tradicionales de La Plata.

De zoológico a bioparque

Con 118 años de historia - fundado en 1907 - el lugar funcionó durante más de un siglo como zoológico tradicional. Sin embargo, en 2018 la muerte de “Pelusa”, la elefanta asiática que se había convertido en uno de sus principales símbolos, no solo significó su cierre definitivo como “atracción turística” sino que ayudó a un cambio rotundo de paradigma y un largo proceso de transformación a Bioparque.

Desde ese entonces, la iniciativa busca dejar atrás el modelo tradicional de exhibición de animales para avanzar hacia un espacio orientado a la conservación, la educación ambiental y el rescate de fauna.

En ese marco, muchos de los animales exóticos que vivían en el predio fueron trasladados progresivamente a santuarios, reservas o centros especializados con el objetivo de reducir la presencia de especies que no autóctonas.

En esa planificación, Hipólito se encontraba entre los futuros beneficiados. La idea principal era llevarlo a Limpopo, Sudáfrica, algo que lamentablemente no llegó a concretarse.

En paralelo, uno de los puntos claves se dio el 3 de enero de 2025, cuando la Dirección de Flora y Fauna le otorgó nuevamente la habilitación provincial, mediante la reinscripción del Bioparque en el Registro Provincial de Parques Zoológicos, conforme a la ley Nº 12.238. Lo que ayudó a la realización de obras de infraestructura, mejoras edilicias, tareas de saneamiento y adecuaciones en los recintos.

Actualmente, alberga alrededor de 200 animales. Entre las especies autóctonas se encuentran monos carayá y caí, flamencos, tamandúas (oso melero), pumas (dos hembras), zorros, gatos monteses, lobitos de río, cóndores y guacamayos. En tanto como exóticos solo quedan 50 ciervos axis.

Así, la muerte de “Hipólito”, vuelve a poner en escena esa transición que forma parte de la historia cotidiana del paseo del Bosque y de la memoria de miles de platenses.

Fue uno de los animales más observados y junto Mafalda, su pareja, tuvieron a Felipe

En 2018, tras la muerte de “Pelusa”, el Zoológico cerró al público y pasó a ser bioparque

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El trágico desenlace tras un cuadro complicado
Multimedia

En 2008, frente a cientos de visitantes, llegaba “Hipólito” / archivo

Hipólito era uno de los últimos animales exóticos que quedaban del ex zoológico de la ciudad / archivo

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: cursos para jubilados, tango en Villa Elisa, apoyo escolar

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló

En qué provincia es más caro llenar el changuito
Últimas noticias de La Ciudad

Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”

Inquietud por una toma debajo de un puente
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
Deportes
Miramón no llega al partido ante Banfield
Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira
Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso
Coudet suma un hombre de confianza a su staff
La recuperación de los tocados, un tema central
Policiales
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos
El falso hijo de Maradona terminó preso en La Plata
Información General
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla