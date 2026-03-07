“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

El Bioparque de La Plata informó ayer por la mañana la triste noticia del fallecimiento de “Hipólito”, el hipopótamo macho de 26 años que vivía desde 2008 en el predio del Paseo del Bosque. Según se indicó, su muerte no fue repentina, ya que el animal cursaba un severo cuadro digestivo que terminó provocando un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada. Durante todo ese proceso estuvo acompañado y monitoreado por el equipo veterinario y de cuidadores del lugar.

Con más de tres toneladas de peso y una presencia imponente, “Hipólito” se había convertido en uno de los animales más recordados del antiguo Zoológico de La Plata. Durante años fue una de las principales atracciones del paseo del Bosque, especialmente para los chicos que se detenían frente a su recinto para verlo sumergirse en la pileta o acercarse lentamente a la orilla.

La llegada de Hipólito al zoo

El hipopótamo llegó a la ciudad el 8 de agosto de 2008, en medio de una fuerte expectativa. Provenía del zoológico de Batán, cerca de Mar del Plata, desde donde fue trasladado en un camión especial luego de un complejo operativo que involucró a veterinarios, cuidadores y especialistas en comportamiento animal.

Tenía entonces entre cuatro y cinco años y pesaba alrededor de 3.200 kilos. Su arribo formó parte de un programa de reproducción en cautiverio y fue seguido con atención por los visitantes del zoológico, que pudieron presenciar el momento en que el enorme animal descendía de la caja de transporte y comenzaba a recorrer su nuevo ambiente.

El espacio había sido especialmente diseñado para alojarlo: contaba con dos piletas, sectores de tierra y piedra y un área cerrada equipada con sistemas de hidrantes. Allí pasó a vivir mientras cumplía un período de cuarentena para adaptarse al nuevo entorno.

En aquel momento, las autoridades del zoológico habían impulsado incluso un concurso para que chicos y chicas de la ciudad eligieran un nuevo nombre para el animal. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó imponiéndose el nombre con el que había llegado desde Batán: Hipólito.

Durante años fue uno de los animales más observados del paseo, junto con su pareja Mafalda. Ambos tuvieron a Felipe y los visitantes disfrutaban de ver a la familia chapotear en las aguas del recinto.

Un tiempo de despedidas

La muerte de “Hipólito” se suma a otras pérdidas recientes dentro del predio. Hace poco tiempo, el 4 de febrero del corriente año, el Bioparque tuvo que despedir sorpresivamente a Tommy, el histórico chimpancé de 49 años que fue otro de los animales más conocidos del antiguo zoológico platense.

Ambos casos reflejaron el paso del tiempo para muchos de los ejemplares que habitaron el paseo durante décadas y que quedaron en el predio mientras avanzaba el proceso de reconversión del zoológico.

Para muchos vecinos, tanto “Hipólito” como “Tommy” forman parte de la memoria afectiva de la ciudad: animales que acompañaron durante años las visitas escolares, los paseos familiares y los recorridos por uno de los espacios más tradicionales de La Plata.

De zoológico a bioparque

Con 118 años de historia - fundado en 1907 - el lugar funcionó durante más de un siglo como zoológico tradicional. Sin embargo, en 2018 la muerte de “Pelusa”, la elefanta asiática que se había convertido en uno de sus principales símbolos, no solo significó su cierre definitivo como “atracción turística” sino que ayudó a un cambio rotundo de paradigma y un largo proceso de transformación a Bioparque.

Desde ese entonces, la iniciativa busca dejar atrás el modelo tradicional de exhibición de animales para avanzar hacia un espacio orientado a la conservación, la educación ambiental y el rescate de fauna.

En ese marco, muchos de los animales exóticos que vivían en el predio fueron trasladados progresivamente a santuarios, reservas o centros especializados con el objetivo de reducir la presencia de especies que no autóctonas.

En esa planificación, Hipólito se encontraba entre los futuros beneficiados. La idea principal era llevarlo a Limpopo, Sudáfrica, algo que lamentablemente no llegó a concretarse.

En paralelo, uno de los puntos claves se dio el 3 de enero de 2025, cuando la Dirección de Flora y Fauna le otorgó nuevamente la habilitación provincial, mediante la reinscripción del Bioparque en el Registro Provincial de Parques Zoológicos, conforme a la ley Nº 12.238. Lo que ayudó a la realización de obras de infraestructura, mejoras edilicias, tareas de saneamiento y adecuaciones en los recintos.

Actualmente, alberga alrededor de 200 animales. Entre las especies autóctonas se encuentran monos carayá y caí, flamencos, tamandúas (oso melero), pumas (dos hembras), zorros, gatos monteses, lobitos de río, cóndores y guacamayos. En tanto como exóticos solo quedan 50 ciervos axis.

Así, la muerte de “Hipólito”, vuelve a poner en escena esa transición que forma parte de la historia cotidiana del paseo del Bosque y de la memoria de miles de platenses.

