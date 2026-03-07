Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación


7 de Marzo de 2026 | 14:31



La modelo y conductora Floppy Tesouro contó que atraviesa un delicado momento de salud y reveló que se encuentra internada tras sufrir un fuerte cuadro de neuralgia del trigémino, una afección que provoca intensos dolores en el rostro.

La mediática reapareció en sus redes sociales luego de varios días de ausencia y explicó a sus seguidores el motivo de su silencio. A través de sus historias de Instagram, detalló que está hospitalizada en el Sanatorio Otamendi mientras recibe tratamiento médico.

“Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso”, escribió la modelo. En ese sentido, llevó tranquilidad al señalar que ya se encuentra medicada y bajo control.

En el mismo mensaje, Tesouro agradeció al equipo médico que la atiende y también a su entorno más cercano por el acompañamiento durante este difícil momento. “Gracias a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, expresó.

Durante la internación, la modelo también mostró el apoyo de su hija Moorea, de 9 años, quien la visitó en la clínica. “Mi enfermera preferida, ella me cuida”, escribió junto a una imagen en la que la pequeña le alcanzaba un vaso de agua.

Además, compartió una foto junto a su pareja, el abogado Salvador Becciu, quien la acompaña en la clínica. “Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos. En las buenas y en las malas”, señaló.





La neuralgia del trigémino es un trastorno que afecta a uno de los principales nervios del rostro y provoca episodios de dolor muy intenso, que pueden sentirse como punzadas o descargas eléctricas en zonas como la mandíbula, la mejilla o alrededor del ojo. El tratamiento suele incluir medicación para controlar el dolor y, en algunos casos, seguimiento médico prolongado.



