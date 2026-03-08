Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Reclamo de la fiscalía

Hotesur-Los Sauces: los peritajes avanzan pero el juicio, sin fecha

Hotesur-Los Sauces: los peritajes avanzan pero el juicio, sin fecha
8 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

El inicio del juicio oral en las causas Hotesur y Los Sauces sigue sin fecha definida. La principal razón es la demora en peritajes contables considerados relevantes para la investigación, una situación que llevó al presidente del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), José Michilini, a rechazar la fijación del debate oral.

La resolución fue firmada el 2 de marzo y se apoyó en la necesidad de concluir una pericia contable vinculada con la empresa inmobiliaria Los Sauces, además de otras medidas relacionadas con el recupero de activos de Austral Construcciones S.A.

Mientras esas diligencias avanzan, el expediente permanece sin una fecha definida para el juicio.

Frente a esa decisión, el fiscal general Diego Velasco presentó un recurso de reposición para que se revise la medida y se establezca el inicio del debate.

En su presentación, el fiscal sostuvo que nada impide que el juicio comience mientras se completan las pericias. Según explicó, el tribunal podría iniciar el proceso con la recepción de la prueba testimonial, que en esta causa incluye una extensa lista de testigos.

De acuerdo con ese criterio, las audiencias podrían desarrollarse durante meses mientras los peritos finalizan sus conclusiones técnicas sobre la documentación contable.

LE PUEDE INTERESAR

Cuál es el incremento que recibirá la Policía

LE PUEDE INTERESAR

Otro pedido para frenar parte del juicio por YPF

Cuestionamiento a la decisión individual

El recurso también cuestiona el modo en que se tomó la decisión de postergar el juicio. Para el fiscal, la resolución firmada únicamente por Michilini constituye una medida de relevancia que debía ser adoptada por los tres integrantes del tribunal.

El TOF 5 está integrado además por los jueces Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, y Velasco sostuvo que el funcionamiento colegiado del tribunal es una garantía necesaria en decisiones que afectan el desarrollo del proceso.

En ese marco, pidió que el tribunal en pleno se pronuncie nuevamente sobre el pedido de fijar la fecha del debate, que había sido presentado originalmente el 11 de diciembre de 2025 y reiterado el 23 de febrero pasado.

Las causas acumuladas CFP 3732/2016 (Hotesur) y CFP 11352/2014 (Los Sauces) investigan presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de documentos públicos.

La hipótesis judicial sostiene que las empresas familiares vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habrían sido utilizadas para canalizar fondos mediante contratos de alquiler de habitaciones de hotel y propiedades inmobiliarias.

En ese esquema aparece como figura central el empresario Lázaro Báez, quien alquilaba instalaciones hoteleras y oficinas pertenecientes a la familia Kirchner. Según los investigadores, esos pagos podrían haber funcionado como una forma de retorno de fondos vinculados con la obra pública.

En su escrito, Velasco remarcó la trascendencia pública del caso y señaló que la falta de una fecha para el juicio prolonga la incertidumbre sobre la situación procesal de los imputados.

Por ese motivo, solicitó que se revoque la resolución firmada por el presidente del tribunal y que se establezca sin más demoras el inicio del juicio oral y público, aun cuando las pericias contables continúen en desarrollo.

El fiscal también dejó planteada la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal si el tribunal mantiene la decisión de no fijar la fecha del debate.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Majo Granatto le dio el triunfo a Santa “A”

Messi y De Paul le dieron la victoria al Inter

Verano: estadías más cortas y consumo cuidado

Suben los fertilizantes y el campo argentino ya mira con preocupación

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Últimas noticias de Política y Economía

Junto a Milei, Trump lanzó una alianza contra China y los narcos

Ahora el Gobierno busca eliminar las PASO y modificar la Boleta Única

Caso $LIBRA: el borrador del acuerdo entre Milei y Davis y nuevas facturas

La guerra abre una ventana de oportunidad para la Argentina
Policiales
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista
“La Justicia le dio lugar a la asesina de mi papá”
Era buscado por la Justicia y fue atrapado en Olmos
Espectáculos
Así´en "Gran Hermano" como en el deshonorable Congreso
Floppy Tesouro internada: qué le pasó a modelo y un mensaje que generó preocupación
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
Información General
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Deportes
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Los juveniles listos para un nuevo año
Boca recupera a Romero para el clásico de local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla