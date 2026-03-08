Hotesur-Los Sauces: los peritajes avanzan pero el juicio, sin fecha

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
El inicio del juicio oral en las causas Hotesur y Los Sauces sigue sin fecha definida. La principal razón es la demora en peritajes contables considerados relevantes para la investigación, una situación que llevó al presidente del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), José Michilini, a rechazar la fijación del debate oral.
La resolución fue firmada el 2 de marzo y se apoyó en la necesidad de concluir una pericia contable vinculada con la empresa inmobiliaria Los Sauces, además de otras medidas relacionadas con el recupero de activos de Austral Construcciones S.A.
Mientras esas diligencias avanzan, el expediente permanece sin una fecha definida para el juicio.
Frente a esa decisión, el fiscal general Diego Velasco presentó un recurso de reposición para que se revise la medida y se establezca el inicio del debate.
En su presentación, el fiscal sostuvo que nada impide que el juicio comience mientras se completan las pericias. Según explicó, el tribunal podría iniciar el proceso con la recepción de la prueba testimonial, que en esta causa incluye una extensa lista de testigos.
De acuerdo con ese criterio, las audiencias podrían desarrollarse durante meses mientras los peritos finalizan sus conclusiones técnicas sobre la documentación contable.
Cuál es el incremento que recibirá la Policía
Otro pedido para frenar parte del juicio por YPF
El recurso también cuestiona el modo en que se tomó la decisión de postergar el juicio. Para el fiscal, la resolución firmada únicamente por Michilini constituye una medida de relevancia que debía ser adoptada por los tres integrantes del tribunal.
El TOF 5 está integrado además por los jueces Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, y Velasco sostuvo que el funcionamiento colegiado del tribunal es una garantía necesaria en decisiones que afectan el desarrollo del proceso.
En ese marco, pidió que el tribunal en pleno se pronuncie nuevamente sobre el pedido de fijar la fecha del debate, que había sido presentado originalmente el 11 de diciembre de 2025 y reiterado el 23 de febrero pasado.
Las causas acumuladas CFP 3732/2016 (Hotesur) y CFP 11352/2014 (Los Sauces) investigan presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de documentos públicos.
La hipótesis judicial sostiene que las empresas familiares vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habrían sido utilizadas para canalizar fondos mediante contratos de alquiler de habitaciones de hotel y propiedades inmobiliarias.
En ese esquema aparece como figura central el empresario Lázaro Báez, quien alquilaba instalaciones hoteleras y oficinas pertenecientes a la familia Kirchner. Según los investigadores, esos pagos podrían haber funcionado como una forma de retorno de fondos vinculados con la obra pública.
En su escrito, Velasco remarcó la trascendencia pública del caso y señaló que la falta de una fecha para el juicio prolonga la incertidumbre sobre la situación procesal de los imputados.
Por ese motivo, solicitó que se revoque la resolución firmada por el presidente del tribunal y que se establezca sin más demoras el inicio del juicio oral y público, aun cuando las pericias contables continúen en desarrollo.
El fiscal también dejó planteada la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal si el tribunal mantiene la decisión de no fijar la fecha del debate.
