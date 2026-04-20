Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros

Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros

Las zonas afectadas por el terremoto en Japón, que está bajo alerta de tsunami

20 de Abril de 2026 | 08:14

Escuchar esta nota

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokkaidō.

El sismo, registrado a las 16.53 (hora local) en aguas del océano Pacífico, generó olas de casi un metro de altura que, según la advertencia, podrían llegar a los tres metros. El movimiento fue de tal magnitud que hizo temblar grandes edificios en Tokio, ciudad ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

En un comunicado oficial, la JMA ordenó “evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

Además, detalló que “se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Dolor en Berisso por la muerte de Edgardo Lluravel

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos en La Plata
Últimas noticias de El Mundo

“Basta de amabilidad”: Trump se endurece contra Irán

Masacre en Luisiana: ocho niños asesinados en un ataque familiar brutal

El cohete New Glenn despega con éxito… pero falla en la órbita

El Papa alza su voz en Angola y clama por el fin de las guerras
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Policiales
Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Abrieron una camioneta y se llevaron $7 millones
Deportes
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental
Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
“Es imposible que no te pegue perder un clásico”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla