Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokkaidō.
El sismo, registrado a las 16.53 (hora local) en aguas del océano Pacífico, generó olas de casi un metro de altura que, según la advertencia, podrían llegar a los tres metros. El movimiento fue de tal magnitud que hizo temblar grandes edificios en Tokio, ciudad ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.
En un comunicado oficial, la JMA ordenó “evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.
Además, detalló que “se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.
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