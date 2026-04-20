Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Murió Luis Brandoni, ícono del cine, teatro y televisión argentina
VIDEO. Pablo Nicoletti: “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos
Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas
Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
La polémica del Superclásico que ganó Boca: ¿hubo penal para River en la jugada final?
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos en La Plata
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”
Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
El cohete New Glenn despega con éxito… pero falla en la órbita
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Caso Kim: movilización contra la escolarización de uno de los implicados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El biografo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, volvió a apuntar contra Manuel Adorni, en el marco de las acusaciones que tiene el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”, señaló.
En declaraciones televisivas, remarcó que si bien él “no es funcionario” y “no tiene ninguna autoridad”, considera que su permanencia en el Gobierno Nacional “le está restando apoyo” a La Libertad Avanza (LLA).
“No estoy comparando a Adorni con el kirchnerismo porque es como si hubiera robado una mandarina, pero lo que hizo contrasta con todo lo que LLA le pidió a la gente, que fue acompañar el ajuste", expresó el escritor en TN.
En la misma línea, indicó que el jefe de Gabinete “es un pésimo funcionario” y que políticamente “está perjudicando” a la gestión de Milei: “No sé si lo van a sacar, pero deberían… en esta pulseada lo están sosteniendo y ya deberían haberse tomado cartas en el asunto”, añadió.
Para finalizar, le “pidió” a Adorni que se retire porque “ya tuvo su cuarto de hora”; además, remarcó que le quedó “enorme” el cargo y que el “desprecio popular” que la sociedad siente hacia su figura “fue porque él mismo lo generó”.
"Milei es austero en su vida personal, siempre anda con el bucito de YPF y toma agua con un pedacito de pan. Y el compromiso que le pidió a la gente, sólo se puede aguantar si viene acompañado en una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras”, concluyó.
LE PUEDE INTERESAR
“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei
LE PUEDE INTERESAR
Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí