Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”

El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”
20 de Abril de 2026 | 06:35

Escuchar esta nota

El biografo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, volvió a apuntar contra Manuel Adorni, en el marco de las acusaciones que tiene el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”, señaló.

En declaraciones televisivas, remarcó que si bien él “no es funcionario” y “no tiene ninguna autoridad”, considera que su permanencia en el Gobierno Nacional “le está restando apoyo” a La Libertad Avanza (LLA).

“No estoy comparando a Adorni con el kirchnerismo porque es como si hubiera robado una mandarina, pero lo que hizo contrasta con todo lo que LLA  le pidió a la gente, que fue acompañar el ajuste", expresó el escritor en TN.

En la misma línea, indicó que el jefe de Gabinete “es un pésimo funcionario” y que políticamente “está perjudicando” a la gestión de Milei: “No sé si lo van a sacar, pero deberían… en esta pulseada lo están sosteniendo y ya deberían haberse tomado cartas en el asunto”, añadió.

Para finalizar, le “pidió” a Adorni  que se retire porque “ya tuvo su cuarto de hora”; además, remarcó que le quedó “enorme” el cargo y que el “desprecio popular” que la sociedad siente hacia su figura “fue porque él mismo lo generó”.

"Milei es austero en su vida personal, siempre anda con el bucito de YPF y toma agua con un pedacito de pan. Y el compromiso que le pidió a la gente, sólo se puede aguantar si viene acompañado en una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras”, concluyó.

LE PUEDE INTERESAR

“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei

LE PUEDE INTERESAR

Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
+ Leidas

Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Dolor en Berisso por la muerte de Edgardo Lluravel

Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos
Últimas noticias de Política y Economía

“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei

Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

La inflación tras el 3,4%, ¿puede volver a bajar?
Policiales
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Abrieron una camioneta y se llevaron $7 millones
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos en La Plata
Se define la suerte procesal del ex marido de Piparo
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Deportes
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental
Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
“Es imposible que no te pegue perder un clásico”
Espectáculos
Guillermo Francella, Graciela Borges, Solita Silveyra y más: así despiden a Luis Brandoni en las redes sociales
La muerte de Luis Brandoni: cuándo y dónde lo velan
Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política
De qué murió Luis Brandoni
Murió Luis Brandoni, ícono del cine, teatro y televisión argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla