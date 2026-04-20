La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea

En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio del Museo de La Plata, la bióloga Cristina Damborenea recibió el Premio “Fernando Lahille”, otorgado a destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Naturales que a través de su labor hayan demostrado una constante preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad.

Fue la octava edición de esta distinción otorgada por la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”, que ha sido declarada de interés por el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante de La Plata; y que es auspiciada por la Embajada de Francia en la Argentina, Total Energies, la Fundación Azara y la Fundación Coutaret.

La doctora Damborenea recibió un diploma, un emblema y una réplica de un búho, representación del arte precolombino como símbolo de la sabiduría. La galardonada, al igual que Fernando Lahille, ha dedicado parte de su vida al conocimiento y divulgación de la fauna marina, siendo protagonista de la expedición, en 2025, al Cañón Submarino Mar del Plata a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), como parte del grupo de investigadores del Conicet que mostraron a través del streaming, “el Fondo del Mar Argentino”, evento reconocido como el de mayor difusión científica de nuestro país.

En anteriores ediciones, los galardonados fueron los investigadores Ricardo Bastida, Jorge Rabassa, Diego Golombek, Aníbal Parera, Rodrigo Cajade, Samuel Tito Narosky y Ricardo Alonso.

El premio lleva el nombre de Fernando Lahille, un investigador francés, contratado por el Perito Moreno en 1893, quien fuera uno de los pioneros en la Argentina en la difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad en la temática de los recursos naturales.

Durante la ceremonia, también se entregó el Premio “Emile Coutaret” a Serge Latour; y se realizó un reconocimiento post mortem a la ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Paula Posadas. Además, fueron premiados el naturalista Daniel Forcelli; los artistas Yanina Bustelo y Luciano Abeijón; el fotógrafo de la naturaleza Esteban Argerich; y el periodista Nicolás Cassese. En tanto, por divulgación y cultura fueron reconocidos el programa “Ambiente y Medio” y el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.

También fueron distinguidos el Instituto de Conservación de Ballenas; la Fundación Rewilding Argentina; los Museos Etnográfico y Archivo Histórico “Enrique Squirru” de Azul, y el Pampa Fósil de Navarro; la Asociación Argentina de Sedimentología y la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. Además, se reconocieron a las Divisiones de Ficología; Paleontología Invertebrados, y Zoología Invertebrados del Museo de La Plata.

Estuvieron presentes en el acto el vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, Eduardo Kruse; la coordinadora del Área de Vinculación Institucional del Museo de La Plata, Clara Paleo; el presidente de la Fundación Museo, Luis Mansur, entre otras autoridades que disfrutaron del espectáculo musical ofrecido en la apertura por el Quinteto de Vientos de la UNLP.