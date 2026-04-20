Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea

La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea
20 de Abril de 2026 | 09:15

Escuchar esta nota

En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio del Museo de La Plata, la bióloga Cristina Damborenea recibió el Premio “Fernando Lahille”, otorgado a destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Naturales que a través de su labor hayan demostrado una constante preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad.

Fue la octava edición de esta distinción otorgada por la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”, que ha sido declarada de interés por el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante de La Plata; y que es auspiciada por la Embajada de Francia en la Argentina, Total Energies, la Fundación Azara y la Fundación Coutaret.

La doctora Damborenea recibió un diploma, un emblema y una réplica de un búho, representación del arte precolombino como símbolo de la sabiduría. La galardonada, al igual que Fernando Lahille, ha dedicado parte de su vida al conocimiento y divulgación de la fauna marina, siendo protagonista de la expedición, en 2025, al Cañón Submarino Mar del Plata a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), como parte del grupo de investigadores del Conicet que mostraron a través del streaming, “el Fondo del Mar Argentino”, evento reconocido como el de mayor difusión científica de nuestro país.

En anteriores ediciones, los galardonados fueron los investigadores Ricardo Bastida, Jorge Rabassa, Diego Golombek, Aníbal Parera, Rodrigo Cajade, Samuel Tito Narosky y Ricardo Alonso.

El premio lleva el nombre de Fernando Lahille, un investigador francés, contratado por el Perito Moreno en 1893, quien fuera uno de los pioneros en la Argentina en la difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad en la temática de los recursos naturales.

LE PUEDE INTERESAR

Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Durante la ceremonia, también se entregó el Premio “Emile Coutaret” a Serge Latour; y se realizó un reconocimiento post mortem a la ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Paula Posadas. Además, fueron premiados el naturalista Daniel Forcelli; los artistas Yanina Bustelo y Luciano Abeijón; el fotógrafo de la naturaleza Esteban Argerich; y el periodista Nicolás Cassese. En tanto, por divulgación y cultura fueron reconocidos el programa “Ambiente y Medio” y el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.

También fueron distinguidos el Instituto de Conservación de Ballenas; la Fundación Rewilding Argentina; los Museos Etnográfico y Archivo Histórico “Enrique Squirru” de Azul, y el Pampa Fósil de Navarro; la Asociación Argentina de Sedimentología y la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. Además, se reconocieron a las Divisiones de Ficología; Paleontología Invertebrados, y Zoología Invertebrados del Museo de La Plata. 

Estuvieron presentes en el acto el vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, Eduardo Kruse; la coordinadora del Área de Vinculación Institucional del Museo de La Plata, Clara Paleo; el presidente de la Fundación Museo, Luis Mansur, entre otras autoridades que disfrutaron del espectáculo musical ofrecido en la apertura por el Quinteto de Vientos de la UNLP.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Dolor en Berisso por la muerte de Edgardo Lluravel

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Últimas noticias de La Ciudad

Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Policiales
VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Abrieron una camioneta y se llevaron $7 millones
Deportes
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental
Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
“Es imposible que no te pegue perder un clásico”
Espectáculos
Las últimas horas de Luis Brandoni: quiénes estuvieron a su lado, el detalle de Mercedes Ninci 
Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo
Guillermo Francella, Graciela Borges, Solita Silveyra y más: así despiden a Luis Brandoni en las redes sociales
La muerte de Luis Brandoni: cuándo y dónde lo velan
Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla