La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo
Murió Luis Brandoni, ícono del cine, teatro y televisión argentina
VIDEO. Pablo Nicoletti: “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos
Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas
Investigan el cierre de cuentas en un banco a la pareja de Toviggino con miles de millones de pesos
La polémica del Superclásico que ganó Boca: ¿hubo penal para River en la jugada final?
Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El biógrafo de Milei volvió a cruzar a Adorni: “Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”
Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Alerta de tsunami en Japón: un terremoto de magnitud 7,5 podría generar olas de 3 metros
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos en La Plata
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
El ministro Sergio Torres asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia
La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
El cohete New Glenn despega con éxito… pero falla en la órbita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio del Museo de La Plata, la bióloga Cristina Damborenea recibió el Premio “Fernando Lahille”, otorgado a destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Naturales que a través de su labor hayan demostrado una constante preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad.
Fue la octava edición de esta distinción otorgada por la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”, que ha sido declarada de interés por el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante de La Plata; y que es auspiciada por la Embajada de Francia en la Argentina, Total Energies, la Fundación Azara y la Fundación Coutaret.
La doctora Damborenea recibió un diploma, un emblema y una réplica de un búho, representación del arte precolombino como símbolo de la sabiduría. La galardonada, al igual que Fernando Lahille, ha dedicado parte de su vida al conocimiento y divulgación de la fauna marina, siendo protagonista de la expedición, en 2025, al Cañón Submarino Mar del Plata a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), como parte del grupo de investigadores del Conicet que mostraron a través del streaming, “el Fondo del Mar Argentino”, evento reconocido como el de mayor difusión científica de nuestro país.
En anteriores ediciones, los galardonados fueron los investigadores Ricardo Bastida, Jorge Rabassa, Diego Golombek, Aníbal Parera, Rodrigo Cajade, Samuel Tito Narosky y Ricardo Alonso.
El premio lleva el nombre de Fernando Lahille, un investigador francés, contratado por el Perito Moreno en 1893, quien fuera uno de los pioneros en la Argentina en la difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad en la temática de los recursos naturales.
LE PUEDE INTERESAR
Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo
LE PUEDE INTERESAR
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Durante la ceremonia, también se entregó el Premio “Emile Coutaret” a Serge Latour; y se realizó un reconocimiento post mortem a la ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Paula Posadas. Además, fueron premiados el naturalista Daniel Forcelli; los artistas Yanina Bustelo y Luciano Abeijón; el fotógrafo de la naturaleza Esteban Argerich; y el periodista Nicolás Cassese. En tanto, por divulgación y cultura fueron reconocidos el programa “Ambiente y Medio” y el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
También fueron distinguidos el Instituto de Conservación de Ballenas; la Fundación Rewilding Argentina; los Museos Etnográfico y Archivo Histórico “Enrique Squirru” de Azul, y el Pampa Fósil de Navarro; la Asociación Argentina de Sedimentología y la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral. Además, se reconocieron a las Divisiones de Ficología; Paleontología Invertebrados, y Zoología Invertebrados del Museo de La Plata.
Estuvieron presentes en el acto el vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, Eduardo Kruse; la coordinadora del Área de Vinculación Institucional del Museo de La Plata, Clara Paleo; el presidente de la Fundación Museo, Luis Mansur, entre otras autoridades que disfrutaron del espectáculo musical ofrecido en la apertura por el Quinteto de Vientos de la UNLP.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí