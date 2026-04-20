Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan

El auto que chocó contra un camión en ruta 2 quedó destruido. Ambos conductores fueron hospitalizados / web

En momentos en que la Ciudad atraviesa las consecuencias de un accidente fatal, uno más, el número 16 de los 19 que hubo en el año en la Región, la seguidilla de siniestros viales vuelve a encender las alarmas.

Ayer, en apenas unas horas, tres hechos ocurridos entre la Ruta 2, Arturo Seguí y el Centro de la Ciudad, dejaron varios heridos y expusieron una problemática que no cede: los incidentes viales se repiten con preocupante frecuencia.

El caso más grave se registró sobre en la localidad de El Peligro, sobre ruta 2, a la altura del kilómetro 43, en sentido descendente, donde un Volkswagen Passat impactó contra un camión cisterna que transportaba leche.

Como resultado del fuerte impacto, el conductor del auto, un hombre de 50 años, sufrió múltiples fracturas, mientras que el chofer del camión, de 57, resultó con politraumatismos. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados para su atención médica.

El siniestro generó un corte total de la traza, obligando a desviar el tránsito por la colectora mientras trabajaban bomberos, personal vial y peritos.

En Arturo Seguí, un auto y una moto protagonizaron un choque en 144 y 414 bis. En el rodado menor viajaban tres personas, que resultaron con heridas leves y fueron atendidas en el lugar por ambulancias. El conductor del vehículo, en tanto, no sufrió lesiones.

Por su parte, en el casco urbano de La Plata, otro episodio tuvo lugar en la intersección de 5 y 48. Allí colisionaron un Volkswagen Gol y una Renault Kangoo.

Una mujer de 53 años debió ser trasladada al Hospital de Gonnet con politraumatismos, tras ser asistida por personal del SAME. La zona permaneció resguardada a la espera de las pericias correspondientes.

Tres hechos distintos, en puntos diferentes del partido, pero con un denominador común: la reiteración de accidentes que, día tras día, forman parte de la agenda cotidiana.

Si bien las causas específicas de cada caso deberán ser determinadas por las investigaciones, lo cierto es que el factor humano suele ser determinante en la mayoría de los siniestros.

El exceso de velocidad, las distracciones al volante, el incumplimiento de las normas de tránsito y la falta de controles efectivos aparecen como variables recurrentes.

A esto se suma la necesidad de reforzar la educación vial desde edades tempranas y promover una mayor concientización social sobre los riesgos que implica conducir sin responsabilidad.

Especialistas insisten en que la prevención es clave: respetar las velocidades máximas, utilizar cinturón de seguridad, evitar el uso del celular al conducir y mantener la distancia prudente pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Mientras tanto, la estadística sigue creciendo y los siniestros no dan tregua.

La reiteración de estos episodios deja en claro que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural que requiere compromiso colectivo para ser revertida.

UNA NOCHE DE TERROR

La escena fue estremecedora. En plena hora pico, con el tránsito cargado sobre una de las arterias más importantes de La Plata, una moto terminó envuelta en llamas tras un violento choque que dejó como triste saldo una víctima fatal.

El siniestro ocurrió el sábado después de las 19 horas sobre el Camino Centenario, a la altura del club La Plata Rugby Club, y generó una fuerte conmoción entre automovilistas que pasaban por el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, por causas que aún se investigan, una moto impactó contra un automóvil en el tramo comprendido entre las calles 495 y 496.

A raíz del impacto, el rodado menor se incendió, lo que obligó a la intervención de los bomberos para sofocar el foco ígneo.

El conductor de la moto, identificado como Walter Arévalo, falleció en el lugar producto de la violencia del choque, mientras que una mujer que viajaba en el auto fue trasladada al Hospital de Gonnet con diversos traumatismos.

La secuencia, que se desarrolló en cuestión de segundos, dejó además complicaciones en el tránsito, con desvíos y largas filas de vehículos en una zona que a esa hora suele registrar un intenso caudal de circulación.

Muchos de los conductores que atravesaban el lugar se detuvieron impactados por la escena, marcada por el fuego y el despliegue de los equipos de emergencia. También de la Policía.