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Deportes |Partido caliente, donde hubo jugadas para debatir

River vs Boca | ¿Hubo penal para el Millo en la jugada final?

En un duelo con mucha tensión y nerviosismo, las acciones controversiales dijeron presente y generaron reclamos de ambos lados

River vs Boca | ¿Hubo penal para el Millo en la jugada final?

El arbitraje de Darío herrera dejó una duda en el final / fotobaires

20 de Abril de 2026 | 02:58
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River y Boca protagonizaron un enfrentamiento en el que seguramente el buen juego no será materia de discusión, lo que si traerá mucha tela para cortar a lo largo de la semana en cada debate futbolero, será el penal dado para el Xeneize y el pedido final de cuerpo técnico, futbolistas e hinchas Millonarios, por un empujón de Lautaro Blanco sobre el defensor riverplatense Lucas Martínez Quarta.

Las dos jugadas claves de un partido con poco juego y escasas emociones, estuvieron en ambas áreas. En la primera etapa, tras un llamado y posterior revisión en el VAR, Darío Herrera consideró mano de Lautaro Rivero tras un disparo de Merentiel. Tras esa decisión, Leandro Paredes canjeó el penal por gol para poner en ventaja a la escuadra de Claudio Úbeda, que en definitiva terminaría siendo el resultado final del encuentro.

Lo cierto es que la jugada, a simple vista, no deja dudas. La pelota, tras el disparo del delantero uruguayo, da claramente en la mano del defensor local, lo que en el momento más allá del revuelo alrededor del árbitro al acercarse a la pantalla del VAR, no dio demasiado lugar al reclamo del conjunto de Núñez.

Si bien hubo chances de ambos lados en el complemento, ya con el partido con apenas segundos por delante antes de su final, hubo una acción que hizo explotar al banco de suplentes con Coudet a la cabeza, a los futbolistas dentro del campo de juego y a los cuatro costados de un estadio Monumental, colmado de hinchas de River, que inmediatamente estallaron pidiendo penal ante una jugada protagonizada por el lateral izquierdo visitante, Lautaro Blanco y un Martínez Quarta que ya se encontraba instalado en el área en busca de la heroica.

Lo que se vio y encendió el pedido en el tercer minuto de adición, fue una carga del defensor Xeneize sobre la espalda del ex hombre de Fiorentina. que cayó en el área reclamando penal al igual que todos sus compañeros. En definitiva, lo que ocurrió es que en primera instancia el referí mundialista Herrera y el VAR en segundo lugar consideraron que ese empujón, donde se ve a Blanco extendiendo sus brazos sobre la espalda de Martínez Quarta, lo que hace caer al defensor en el área de la visita.

Es una jugada donde seguramente se habrán evaluado varias cuestiones, pero que sin dudas trae mucha tela para cortar teniendo en cuenta el momento del partido y que es una falta que se suele cobrar cuando se da en otro sector de la cancha.

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Dos jugadas que inundaron la tarde superclásica de protestas y polémicas, haciendo nacer seguramente muchos debates durante la semana, que además no tendrá Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, lo que acrecentará el tiempo de charlas, discusiones y distintas visiones de un nuevo Superclásico argentino.

Las dos jugadas claves del Superclásico estuvieron en las áreas: penales

 

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