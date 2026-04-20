Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia

Como viene ocurriendo con distintos episodios sensibles en La Plata, nos referimos a los crímenes de Kim Gómez y Mateo Yagame, otro brutal asesinato tiene a dos adolescentes implicados. Uno punible y el otro no. Son los señalados por la muerte de un hombre en el barrio Savoia de City Bell, donde lo atacaron con una cuchilla. Por ese caso, hoy está prevista una audiencia clave para definir su futuro.

De acuerdo a fuentes judiciales, la fiscal Carmen Ibarra pedirá para el mayor de los demorados, que tiene 17 años, la prisión preventiva. En tanto para el de 15 requerirá una medida de seguridad por un plazo determinado.

Será la jueza Lorena Vuotto la que escuche a la representante del Ministerio Público y, también a la defensa, antes de evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

Como adelantó este diario en una edición anterior, el hecho ocurrió en City Bell, en el barrio Savoia, donde un hombre de 48 años fue atacado y murió tras recibir múltiples heridas con un arma blanca.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 1, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien avaló las aprehensiones y ordenó las diligencias de rigor.

Según se informó, todo comenzó con un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido en la vía pública, en 479 entre 8 y 10.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida frente a una vivienda, con una grave lesión en el pecho y otras heridas sangrantes. Minutos después, personal médico constató su fallecimiento. Un vecino que acudió al escuchar los pedidos de auxilio brindó un dato clave: aseguró que el propio herido alcanzó a decir que había sido atacado por un joven identificado como “Ariel”, quien no estaba solo.

Con esa información, se desplegó un rápido rastrillaje que permitió ubicar a dos sospechosos a pocas cuadras, en 480 entre 8 y 10. Uno de ellos presentaba manchas de sangre en el calzado. Ambos fueron aprehendidos.

De acuerdo a la hipótesis inicial, el ataque se habría desencadenado a partir de un conflicto vecinal vinculado a una familiar de los adolescentes, que habría tenido una cuestión no zanjada con la víctima.

En ese contexto, se produjo un enfrentamiento que terminó de la peor manera. No obstante, los investigadores aclaran que todo está bajo análisis y que se busca reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Los voceros consultados indicaron que el menor de 17 años quedó privado de su libertad, al ser penalmente imputable bajo la normativa vigente, mientras que el joven de 15 fue alcanzado por una medida de seguridad, al no ser punible.

En este punto aparece una clave legal: si bien en marzo fue promulgada la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, la norma aún no está en vigencia. Sucede que la aplicación comenzará recién en septiembre de este año.

Por eso, actualmente rige el Decreto-Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años no pueden ser condenados a prisión, aunque sí quedan bajo medidas de protección y seguimiento.

En cambio, los adolescentes de 16 y 17 años sí pueden ser juzgados por la Justicia penal juvenil y enfrentar una eventual pena, aunque con un régimen especial.

La víctima fue identificada como Claudio Gastón González (48), que era padre de tres hijos.