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La Ciudad |Su fallecimiento

Edgardo Lluravel

Edgardo Lluravel
20 de Abril de 2026 | 02:35
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Con profundo pesar, la comunidad de Berisso despidió a Edgardo Raúl Lluravel, conocido por todos como “Llura”.

Nacido y criado en la emblemática calle Montevideo de Berisso, Llura forjó su carácter entre los afectos más puros. Su infancia estuvo marcada por la convivencia con sus primos y sus abuelos maternos, quienes fueron sus grandes pilares y referentes. Bajo la guía de su querido abuelo Juan Rimoldi y su tío “Pirulo”, aprendió los valores del trabajo y la lealtad que lo acompañarían siempre.

Sus primeros pasos laborales los dio en el Frigorífico Swift, para luego volcarse de lleno al sector energético. Allí desarrolló una carrera profesional destacada, ganándose el respeto de colegas y amigos por su capacidad y compromiso.

Llura no era un hombre de quietud. Amante de los fierros —ya fueran autos o motos— y un visionario de la modernidad, en los años 90, cuando las computadoras eran un misterio para muchos, él dedicaba horas con paciencia infinita a enseñar su uso, siempre rodeado de cables y circuitos.

Fue en esa misma década cuando su porte y personalidad le valieron un apodo que quedó para la historia: “Hunter”, por su innegable parecido con el protagonista de la famosa serie policial.

El capítulo más luminoso de su vida lo escribió junto a Margarita, la bailarina del Teatro Argentino que conquistó su corazón. Juntos formaron un hogar y recibieron a su hijo, Felipe, quien fue su orgullo.

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Sin embargo, la llegada de la jubilación trajo consigo su rol favorito: el de abuelo. Helena y Federico se convirtieron en el centro de su universo. Sus últimos años estuvieron dedicados enteramente a ellos, entre paseos interminables por el Zoológico de La Plata y almuerzos y cenas en “Los Discos”, donde ya no era un cliente, sino un integrante más de la casa.

Llura se va dejando el eco de su presencia en los restaurantes que frecuentaba y el aroma a motor y asfalto en los caminos que recorrió. Se va un hombre auténtico, un profesional de raza y, por sobre todo, un abuelo que supo darlo todo por los suyos.

 

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