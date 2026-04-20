Edgardo Lluravel

Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
VIDEO. “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
El Ejecutivo explica en el Concejo los detalles del gasto municipal 2025
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
Caso Kim: movilización contra la escolarización de uno de los implicados
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con profundo pesar, la comunidad de Berisso despidió a Edgardo Raúl Lluravel, conocido por todos como “Llura”.
Nacido y criado en la emblemática calle Montevideo de Berisso, Llura forjó su carácter entre los afectos más puros. Su infancia estuvo marcada por la convivencia con sus primos y sus abuelos maternos, quienes fueron sus grandes pilares y referentes. Bajo la guía de su querido abuelo Juan Rimoldi y su tío “Pirulo”, aprendió los valores del trabajo y la lealtad que lo acompañarían siempre.
Sus primeros pasos laborales los dio en el Frigorífico Swift, para luego volcarse de lleno al sector energético. Allí desarrolló una carrera profesional destacada, ganándose el respeto de colegas y amigos por su capacidad y compromiso.
Llura no era un hombre de quietud. Amante de los fierros —ya fueran autos o motos— y un visionario de la modernidad, en los años 90, cuando las computadoras eran un misterio para muchos, él dedicaba horas con paciencia infinita a enseñar su uso, siempre rodeado de cables y circuitos.
Fue en esa misma década cuando su porte y personalidad le valieron un apodo que quedó para la historia: “Hunter”, por su innegable parecido con el protagonista de la famosa serie policial.
El capítulo más luminoso de su vida lo escribió junto a Margarita, la bailarina del Teatro Argentino que conquistó su corazón. Juntos formaron un hogar y recibieron a su hijo, Felipe, quien fue su orgullo.
LE PUEDE INTERESAR
Crece un basural con presencia de roedores en 121 y 527 de Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Pérdida de agua y falta de presión del servicio en 12 entre 511 y 512
Sin embargo, la llegada de la jubilación trajo consigo su rol favorito: el de abuelo. Helena y Federico se convirtieron en el centro de su universo. Sus últimos años estuvieron dedicados enteramente a ellos, entre paseos interminables por el Zoológico de La Plata y almuerzos y cenas en “Los Discos”, donde ya no era un cliente, sino un integrante más de la casa.
Llura se va dejando el eco de su presencia en los restaurantes que frecuentaba y el aroma a motor y asfalto en los caminos que recorrió. Se va un hombre auténtico, un profesional de raza y, por sobre todo, un abuelo que supo darlo todo por los suyos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí