El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata

Los platenses y la Región vivirán una jornada con lluvias y tormentas aisladas, vientos regulares a intensos del sudeste rotando al este y una temperatura entre 16 y 22 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este martes anticipan lluvias aisladas, vientos leves a regulares de direcciones variadas y una temperatura entre 17 y 22 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sudoeste y una temperatura entre 10 y 19 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo algo nublado, vientos regulares del sudeste y una temperatura entre 11 y 22 grados.