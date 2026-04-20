El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata

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Para hoy anticipan una temperatura máxima de 22º. El pronóstico para los próximos días
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Los platenses y la Región vivirán una jornada con lluvias y tormentas aisladas, vientos regulares a intensos del sudeste rotando al este y una temperatura entre 16 y 22 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este martes anticipan lluvias aisladas, vientos leves a regulares de direcciones variadas y una temperatura entre 17 y 22 grados.
Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sudoeste y una temperatura entre 10 y 19 grados.
Mientras que para el jueves anuncian cielo algo nublado, vientos regulares del sudeste y una temperatura entre 11 y 22 grados.
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