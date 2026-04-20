Abrieron una camioneta y se llevaron $7 millones

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Sucedió en una vivienda de calle 196 entre 502 y 506. El dinero estaba destinado al pago de salarios. Crece la preocupación en la zona
Un vecino de la localidad de Abasto fue víctima de un importante robo luego de que delincuentes ingresaran en su propiedad y sustrajeran una suma millonaria junto a otros elementos de valor.
El hecho fue denunciado en la comisaría séptima de La Plata. Según consta en la presentación, el damnificado, de 45 años, relató que alrededor de las 21.00 se encontraba en su domicilio de 196 entre 502 y 506 junto a su familia cuando recibió el llamado de un vecino, quien le advirtió que su camioneta -una Citroën Berlingo blanca- tenía la puerta del conductor abierta y pertenencias desparramadas en la calle.
Al salir a verificar la situación, el hombre encontró algunos objetos en la vía pública y, al revisar el vehículo que estaba estacionado dentro de su propiedad, constató el faltante de siete millones de pesos que guardaba en un sobre dentro de una bolsa, dinero que estaba destinado al pago de empleados.
Además, denunció el robo de un teléfono celular Samsung A05, un conjunto deportivo, herramientas y documentación.
De acuerdo a su testimonio, el portón de ingreso a la vivienda se encontraba abierto y no pudo precisar por dónde ingresaron los autores del hecho. Tampoco se registraron cámaras de seguridad en el lugar que permitan aportar imágenes.
La causa fue caratulada como robo y quedó en manos de la UFI en turno, que dispuso las primeras medidas investigativas para dar con los responsables. El único testigo mencionado es el vecino que dio aviso de la situación.
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Este episodio se da en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en distintos barrios de la periferia platense, donde vecinos vienen advirtiendo sobre robos reiterados, ingresos a viviendas y escasa presencia de medidas de prevención.
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