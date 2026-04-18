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Política y Economía |LA DIPUTADA LEMOINE CONTRA EL GORDO DAN

Guerra tuitera hizo que escalara la crisis en LLA

Guerra tuitera hizo que escalara la crisis en LLA
18 de Abril de 2026 | 03:17
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El intento oficial por aplacar la pelea que en el triángulo de hierro escenifican Karina Milei y Santiago Caputo se terminó desmadrando. En medio de la crisis del Gobierno amplificada por el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la orden era aplacar esa pelea para no introducir un elemento disruptivo más al derrotero libertario. Sin embargo, los reproches y las broncas contenidas, pudieron más.

Ayer se desató una nueva guerra tuitera, casi un segundo capítulo de la que se había construido el día anterior cuando varios referentes de Las Fuerzas del Cielo caputistas salieron con todo a reprocharle al karinista Sebastián Pareja haber denunciado a varios tuiteros por hablar publicado en las redes su número de teléfono.

Lilia Lemoine

Esta vez, la guerra en las redes escaló con dos protagonistas conocidos de uno y otro lado de la trinchera. Por un lado, el Gordo Dan, que reporta a Caputo. Del otro, la diputada Lilia Lemoine, una dirigente de confianza de Karina y Javier Milei.

Lemoine acusó al Gordo Dan de haber apoyado a la vicepresidente Victoria Villarruel y a la legisladora Marcela Pagano, ambas enemistadas hoy con el Presidente.

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“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, apuntó Lemoine contra Dan en X. Ese mensaje fue en respuesta a que el tuitero más cercano al asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó que ella le recomendara a un usuario dejar de seguir a Milei si estaba disconforme con el Gobierno.

Gordo Dan

Los cruces siguieron y dejaron expuesta a cielo abierto la interna oficial. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”, le contestó Dan.

“Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini ¿O si?”, retrucó la legisladora.

Lemoine la emprendió luego contra Alejandro Sarubbi Benítez, abogado de tuiteros caputistas quien desde un programa de streaming había disparado sobre la hermana del presidente. “Karina trajo a Pareja, háganse cargo”, disparó. Lemoine retrucó y su posteo fue replicado por el propio Presidente.

 

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