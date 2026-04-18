Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas

La seguidilla de amenazas de tiroteos, mensajes en redes sociales y situaciones vinculadas a la portación de armas instaló un clima de alarma en escuelas de La Plata y la Región. En los últimos días se multiplicaron las intimidaciones con pintadas hasta llegar a medio centenar ayer y eso activó denuncias que motivaron la intervención policial y judicial.

En ese contexto, uno de los episodios que mayor preocupación ocurrió en el Colegio Nuestra Señora de Luján, de 59 entre 3 y 4. Las denuncias en esa comunidad indican que un alumno de quinto año llevó un arma al establecimiento. Según se reconstruyó en las primeras horas, se trataba de una pistola de aire comprimido. También se habló de un revólver de juguete.

La situación fue advertida por compañeros, lo que derivó en la intervención de las autoridades. Desde la dirección llamaron a los padres y el chico terminó en la comisaría en familia. Hay una actuación por el delito de intimidación pública, pero no trascendieron datos de esa pesquisa y si, como circuló, efectivamente el chico estaba armado en un hecho vinculado al ya conocido reto viral de Tik Tok que propendía anunciar un tiroteo en la escuela o bien habría tenido el arma en la mochila por otro motivo.

Allanaron la casa de dos alumnos en la zona oeste / EL DIA

El hecho derivó en escenas de tensión en la puerta del colegio. Al mediodía hubo una reunión de padres con directivos. Allí se mezclaron el miedo, la incertidumbre y los cuestionamientos por la falta de información clara y la forma en que se manejó el episodio. “Nuestro enojo es que no se condice lo que dicen los directivos con lo que cuentan los alumnos”, señaló un padre, marcando las versiones cruzadas que circularon durante toda la jornada en donde en un comienzo se decía que era un arma y luego dos.

También apareció con fuerza el miedo como sentimiento dominante. “Uno los deja en la escuela y cree que están seguros, pero evidentemente tampoco”, expresó una madre.

Sin embargo, según plantearon algunos padres, no habría existido una intencionalidad violenta por parte del estudiante. “Había llevado eso días antes y después lo dejó en la mochila, no fue con mala intención”, indicó una fuente de esa comunidad. Incluso, señalaron que en un primer momento fueron los propios compañeros quienes le advirtieron que no correspondía llevar ese tipo de elemento.

No obstante, el episodio se reactivó cuando una alumna alertó a las autoridades. Para ese momento, el contexto de amenazas en otras escuelas ya había elevado el nivel de alarma, transformando el hecho en una situación de fuerte impacto.

En paralelo, en la localidad de Olmos, dos estudiantes fueron allanados tras una serie de amenazas difundidas en redes sociales. En ese marco, la Policía secuestró réplicas de armas, municiones y otros elementos, en el marco de otra causa por intimidación pública.

La investigación se inició a partir de un mensaje que circuló entre alumnos del Colegio Emanuel - 200 entre 40 y 41 -, acompañado por imágenes en las que se exhibían objetos similares a armas y una advertencia que generó alarma inmediata: “Mis armas. Los espero mañana”. A esto se sumaron pintadas dentro del establecimiento educativo que anticipaban un supuesto ataque.

En la semana abundaron las pintadas del tipo “mañana, tiroteo”. En casos, llegaron a incluir un nombre propio del equipo directivo de alguna de las instituciones.

El hallazgo, a cargo del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la jurisdicción, reforzó la preocupación en la comunidad, al tratarse de un caso en el que la amenaza virtual tuvo correlato en objetos concretos, más allá de su carácter no letal.

Más tarde, desde el colegio se indicó que no se hallaron indicios de la presencia de armas de fuego vinculadas a los estudiantes mencionados en los hechos que tomaron estado público, ni situaciones que impliquen un peligro inminente dentro del establecimiento.

A la vez, se plantearon charlas sobre la problemática, se implementaron medidas preventivas como la revisión de mochilas, mayor supervisión en sectores específicos y la eventual restricción del ingreso con determinados elementos.

En este contexto, la “seguidilla”, que ya suma al menos 50 denuncias radicadas en la Justicia, fueron unificadas en una sola dependencia para ordenar la investigación. La medida recayó en la UFI N° 16 del Departamento Judicial local, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien concentrará los expedientes. De esta manera, se buscará analizar cada caso de manera individual, tomar contacto con las autoridades de los establecimientos afectados e identificar a los responsables.

El fenómeno, no solo es preocupante, sino también genera una alerta ante el efecto contagio que impacta directamente en la rutina escolar: familias que deciden no enviar a sus hijos, instituciones que refuerzan medidas preventivas y comunidades educativas en estado de alerta permanente.

PROTOCOLO Y COMUNICADO

Conforme avanzaron las amenazas en las paredes de las escuelas, los ministerios de Seguridad y educación plantearon un escenario de monitoreo policial en inmediaciones de las escuelas. Ayer, la Dirección General de Cultura y Educación comunicó que envió un comunicado a todas las escuelas “a fin de plantear orientaciones para su abordaje”. Se plantea allí un escenario de “preocupación” y se pide “evitar la reproducción o viralización de los mensajes, con el fin de no amplificar el temor ni generar nuevos episodios”.

Por su parte, los gremios docente Suteba y Sadop, expresaron su preocupación por la proliferación de desafíos virales que circulan entre jóvenes y que implican riesgos concretos para la integridad de la comunidad educativa.

Advirtieron además sobre el impacto que tienen las redes sociales en la amplificación de situaciones de violencia y en la generación de climas de alta exposición y vulnerabilidad.

Preocupación en la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Luján tras el episodio / EL DIA