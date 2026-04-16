Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes y por tiempo indeterminado ante la falta de acuerdo con médicos de la Agremiación Médica Platense

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La tensión entre los médicos platenses y el Instituto de Obra Médico Asistencial volvió a escalar este jueves, tras una reunión plenaria de la Agremiación Médica Platense en la que se resolvieron medidas de fuerza ante el atraso en el pago de prestaciones.
El encuentro, realizado este jueves, reunió a los integrantes del Consejo Directivo de la entidad con sus agremiados, quienes fueron informados sobre la crítica situación con el IOMA, particularmente por la demora en los honorarios correspondientes a los últimos dos meses. Según se detalló, pese a gestiones realizadas por la conducción, el organismo sólo efectuó un pago parcial, lo que dejó a un número significativo de profesionales sin cobrar.
Ante este escenario, la Agremiación resolvió suspender la atención a los afiliados del IOMA por un plazo de 72 horas, medida que comenzará a regir desde las 0 del viernes 17 de abril y se mantendrá hasta que se cancele la deuda. La decisión excluye la atención en guardias, emergencias y cirugías oncológicas, que continuarán con normalidad.
Además, el conflicto podría profundizarse en los próximos meses. Desde la entidad advirtieron que, en caso de persistir los atrasos, se aplicarán nuevas suspensiones automáticas de servicios cada vez que los pagos no se acrediten en tiempo y forma. A esto se suma la posibilidad de restringir las agendas de atención para afiliados de la obra social.
En paralelo, el IOMA comunicó la aplicación de un incremento del 6% en las prestaciones y la actualización de los copagos, que pasarían a $5500 para el bono A, $6000 para el bono B y $7000 para el bono C. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de manera unánime por los médicos, quienes la consideraron insuficiente y alejada de sus reclamos.
Al cierre de la reunión, el presidente de la Agremiación, Gastón Quintans, describió el clima del encuentro como “duro”, con fuertes reclamos de los profesionales. “Muchos colegas aún no habían percibido sus honorarios al día 16 del mes”, señaló, y remarcó que hubo consenso total para avanzar con las medidas adoptadas si la situación no se regulariza en el corto plazo.
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