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Ganó Los Tilos y recupera terreno: los resultados del rugby

Ganó Los Tilos y recupera terreno: los resultados del rugby

Roberto Acosta/El Día

18 de Abril de 2026 | 18:34

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Por la quinta fecha del Top 14 de la URBA Los Tilos logró derrotar 32-23 a Los Matreros y de esta manera volvió a meterse en el pelotón de los equipos que aspiran a clasificar a los playoffs. 

Fue un partido que siempre lo tuvo al equipo de nuestra ciudad en dominio, ya sea en las formaciones como en la pelota suelta. Sufrió un poco pero sacó pecho en un terreno siempre difícil

En cambio La Plata RC dejó escapar un partido increíble. Lo ganó en buena parte del mismo y en el final, dos puntos por debajo, eligió ir a jugar un line en lugar de patear el penal y terminó perdiendo 25-23. Ahora retrocedió luego de haber ganado la semana pasada de visitante

En tanto que en Primera A San Luis goleó 56-24 a Olivos como local luego del golpazo de la semana pasada en Palermo. Sigue lejos pero logró cinco puntos que serán claves.

Y Universitario, en tiempo de descuento, se quedó con las manos vacías. El scrum de San Fernando le terminó inclinando la cancha. Fue 26-20 que dejó mucha bronca. Sigue sin ganar.

En Segunda Albatros volvió a ganar y sigue en puestos de playoffs pensando en el ascenso. Derrotó 35-26 a Los Pinos en Hernández.

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