Arrancó en el Bosque | Gimnasia empata 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto
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Con el envión que generó la victoria en Junín, Gimnasia empata 0 a 0 esta tarde ante Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro se juega en el Juan Carmelo Zerillo, es dirigido por Luis Lobo Medina y televisado a través de ESPN Premium y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
De arranque, el Lobo mostró sus intenciones. Tras un centro de Barros Schelotto, un cabezazo de Pedro Silva Torrejón por poco no termina en gol para Gimnasia. La pelota dio en el palo.
Dos minutos después, el conjunto cordobés respondió con Mateo Bajamich que pateó desde afuera tras un córner y se fue por encima del travesaño.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo; Nicolás Barros Schelotto; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Rodolfo Acuña.
Hora: 15.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Germán Delfino
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Formaciones Instituto vs. Estudiantes
Ariel Pereyra sigue al frente del equipo albiazul tras el despido de Zaniratto y deberá realizar una variante obligada, ya que Mateo Seoane jugará en lugar de Ignacio Fernández, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas en la victoria sobre Sarmiento. De esta manera, Seoante y Nacho Miramón jugarán como internos a los costados de Augusto Max mientras que Nicolás Barros Schelotto se adelantara para jugar en el puesto del Fino, detrás de la dupla Marcelo Torres-Auzmendi. El resto del equipo será el mismo que logró una victoria clave para seguir en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la zona.
Gimnasia tiene 17 puntos y una diferencia de gol negativa (-4) pero se metió en la conversación, a 2 puntos de Barracas Central y a uno de Tigre, el último clasificado, que arrastra una serie de 10 partidos sin victorias. Racing, también con 18 unidades, está afuera por diferencia de gol. Por eso, el Lobo está obligado a la victoria en el partido ante el León del Imperio para luego tratar de sumar en las dos fechas finales de la fase regular, ante Belgrano en Córdoba y contra Argentinos Juniors en el Bosque.
Más allá de la variante en el equipo titular, el colombiano Juan José Pérez ocupará un lugar en el banco de relevos ante la salida de Nacho Fernández del grupo de 23 convocados. Los suplentes esta tarde serán Julián Kadikjevic, Bautista Barros Schelotto, Juan Cruz Cortazzo, Germán Conti, Matías Melluso, Pablo Aguiar, Lucas Castro, Juan José Pérez, Franco Torres, Maximiliano Zalazar, Manuel Panaro y Cayetano Bolzán.
Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto vivió una semana difícil, con la dirigencia de comunicado en comunicado. Tras la derrota como local ante Barracas Central, la dirigencia comunicó oficialmente que varios jugadores serían separados del plantel por “situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos” de la institución.
Con Wanchope Ábila como nombre más conocido (8 partidos jugados, sin goles), el resto de los borrados son Tobías Ostchega, Renzo Bacchia, Tobías Leiva, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Nicolás Morro, Mauro Molina, Jeremías Ramponi y Agustín Morales.
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Luego del comunicado original, arreciaron los rumores de que la decisión se basaba en la participación de sus futbolistas en apuestas deportivas, lo que obligó a una nueva comunicación del club: “La Institución considera necesario aclarar públicamente que ninguno de los jugadores que integran el plantel profesional de fútbol se encuentra vinculado a casos de apuestas deportivas”. Al mismo tiempo ratificaron que la decisión correspondió a “a una determinación consensuada entre la dirigencia y la Secretaría Técnica luego de analizar situaciones internas”.
Con apenas cinco puntos en el Apertura, y diez derrotas en 13 partidos, el conjunto riocuartense está último tanto en las tabla anual como en los promedios, y deberá mejorar mucho para aspirar a una continuidad en Primera División.
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