Fuerte choque entre dos camionetas en la Av. 122: una se incrustó contra un comercio

Un fuerte choque entre dos camionetas se registró este viernes en la intersección de avenida 122 y calle 41, en La Plata, y dejó como saldo dos personas heridas y daños materiales en un comercio de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a una Ford Maverick y una Honda CR-V. De acuerdo a la reconstrucción inicial, la Honda, conducida por un hombre de 52 años, circulaba por calle 41 y, por causas que se investigan, ingresó a la traza de la avenida 122, donde impactó contra la otra camioneta, manejada por un hombre de 65 años que se desplazaba en dirección a calle 32.

Tras la colisión, la Honda perdió el control y terminó su recorrido contra el frente de un comercio identificado como “Gasol Platense”, provocando daños en la estructura del local.

Ambos conductores resultaron con lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal médico. Uno de ellos presentaba un cuadro de desorientación al momento de la llegada de los efectivos, por lo que fue trasladado al Hospital Cestino para su atención.

En el hecho interviene la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de lesiones culposas.