Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios

La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios
18 de Abril de 2026 | 11:03

Escuchar esta nota


El Gobierno bonaerense oficializó la continuidad del Boleto Especial Educativo para el ejercicio 2026 de los estudiantes universitarios, terciarios y de formación profesional. La aprobación del convenio entre el Ministerio de Transporte y Nación Servicios S.A. es para mantener el sistema de recarga automática de la tarjeta SUBE.

El objetivo central del acuerdo, oficializado este viernes con el decreto 390/2026 publicado en el Boletín Oficial, es garantizar que durante todo el ciclo lectivo continúe vigente el esquema de acreditación masiva del beneficio sin que cada alumno tenga que realizar gestiones mensuales para cargar el saldo.

El acuerdo identifica por separado el Boleto Estudiantil Terciario, el Boleto Estudiantil Universitario y el Boleto para Formación Profesional, lo que permite segmentar la carga de fondos según el tipo de beneficiario y el nivel educativo alcanzado. Mientras que cada usuario efectivo recibirá hasta 45 viajes mensuales, tomando como referencia la tarifa mínima vigente en cada municipio o región, por lo que el monto mensual varía según el valor del boleto local.

 

Más de 50 mil beneficiarios en el Gran La Plata

Del total de 376.850 posibles beneficiarios en toda la provincia de Buenos Aires, el AMBA, donde se concentra la mayor matrícula universitaria y terciaria, tiene 282.654 usuarios, con una carga mensual de $32.482,35 por estudiante.

En tanto, en La Plata, Berisso y Ensenada se estiman 50.812 usuarios, con una acreditación de $35.375,40 por persona, siempre equivalente a 45 pasajes mensuales.

LE PUEDE INTERESAR

Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje

LE PUEDE INTERESAR

En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca

De acuerdo a datos del convenio, en Azul habrá 802 alumnos con una recarga mensual de $63.000; en Bahía Blanca 9.942 ($69.525), en Balcarce 774 ($54.135) y en General Pueyrredón 21.341 con una carga mensual de $69.750 por estudiante.

Entre otros distritos con este beneficio están Junín con 889 usuarios con $54.000 por cada uno de ellos, Necochea con 117 ($56.190), Olavarría con 1.658 ($59.850) y Partido de la Costa con 454 posibles pasajeros con $57.183.

En San Nicolás se calculan 1.511 beneficiarios con $70.031 mensuales, en Tandil se proyectan 4.840 con $67.791, en Ramallo 98 con $38.250 y en Punta Indio se contemplan 15 usuarios, con una recarga de $22.500 mensuales por tarjeta.

Sin embargo, hay distritos cuyos montos son más elevados. En Pergamino, cada beneficiario recibirá $104.973 mensuales para cubrir sus 45 viajes, con una proyección de 594 usuarios, mientras que en Pinamar el monto asciende a $118.128, aunque con apenas 37 beneficiarios estimados. En Villa Gesell, la recarga mensual trepa a $135.000 por persona, también para 37 estudiantes.    
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV

FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 18 de abril 2026

Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje

En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Deportes
Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés
Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos
Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Espectáculos
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Policiales
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
VIDEO.-Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla