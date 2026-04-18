Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora buscarán un lugar en la final durante la madrugada de este domingo.

Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
18 de Abril de 2026 | 11:52

Escuchar esta nota

Los Pumas 7s consiguieron un gran triunfo por 24-17 ante Fiji y se metieron a las semifinales en Hong Kong, donde se enfrentarán con su par de España.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora, que jugaron los últimos minutos con un jugador más por la expulsión de Akuila Dranivotua, pudieron romper la igualdad a falta de solo un minuto para el final y se llevaron la victoria gracias a una sólida defensa en la última jugada.

Los Pumas tuvieron un gran comienzo, ya que jugaron un primer tiempo impecable y consiguieron irse al entretiempo con una ventaja de 17-7, gracias a los tries de Santiago Álvarez (por duplicado) y Marcos Moneta. Este último aportó otros dos puntos gracias una conversión. Por el lado de los fijianos, que son una de las grandes potencias de la categoría, apoyó en el in goal rival Apete Narogo, mientras que Felipe Sauturaga se encargó de meter la conversión.

Pese al buen arranque que tuvieron, a Los Pumas se les complicó mucho el encuentro en la segunda mitad, ya que Fiji llegó al empate gracias a los tries de Joseva Talacolo y de Viwa Naduvalo, aunque por fortuna para los argentinos, los oceánicos no pasaron al frente ya que no metieron ninguna de las conversiones.

Durante dicho lapso, Fiji se quedó con uno menos por la expulsión de Dranivotua por una contacto en el aire.

Finalmente, Los Pumas lograron quedarse con una más que trabajada victoria gracias al try de Moneta a falta de solo un minuto para el final y la posterior conversión, para luego consumar el triunfo con una gran defensa que no les dio chances a los fijianos.

LE PUEDE INTERESAR

Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

La próxima presentación de Los Pumas en el Seven de Hong Kong, correspondiente al inicio del Campeonato Mundial que consta de tres fechas (también se juega en Valladolid y Bordeaux), será a las 3:23 de la madrugada ante España, que más temprano había derrotado a Australia con un sólido 19-5.

Por otra parte, el equipo femenino, que es conocido como “Las Yaguaretes”, cayó 19-17 ante Brasil, por lo que deberá enfrentarse con Sudáfrica por el undécimo puesto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV

FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
Últimas noticias de Deportes

Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés

Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos

Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
Espectáculos
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Policiales
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
VIDEO.-Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos
La Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 18 de abril 2026
La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Política y Economía
Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
El FMI auguró una desaceleración de la inflación en el "corto plazo"
Karina Milei ya activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados de cara a los comicios de 2027
Piden detener a Tapia: también a Toviggino, e indagarlos
La AFA reemplazó el embargo judicial con una póliza de caución

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla