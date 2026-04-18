Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong

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Los dirigidos por Santiago Gómez Cora buscarán un lugar en la final durante la madrugada de este domingo.
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Los Pumas 7s consiguieron un gran triunfo por 24-17 ante Fiji y se metieron a las semifinales en Hong Kong, donde se enfrentarán con su par de España.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora, que jugaron los últimos minutos con un jugador más por la expulsión de Akuila Dranivotua, pudieron romper la igualdad a falta de solo un minuto para el final y se llevaron la victoria gracias a una sólida defensa en la última jugada.
Los Pumas tuvieron un gran comienzo, ya que jugaron un primer tiempo impecable y consiguieron irse al entretiempo con una ventaja de 17-7, gracias a los tries de Santiago Álvarez (por duplicado) y Marcos Moneta. Este último aportó otros dos puntos gracias una conversión. Por el lado de los fijianos, que son una de las grandes potencias de la categoría, apoyó en el in goal rival Apete Narogo, mientras que Felipe Sauturaga se encargó de meter la conversión.
Pese al buen arranque que tuvieron, a Los Pumas se les complicó mucho el encuentro en la segunda mitad, ya que Fiji llegó al empate gracias a los tries de Joseva Talacolo y de Viwa Naduvalo, aunque por fortuna para los argentinos, los oceánicos no pasaron al frente ya que no metieron ninguna de las conversiones.
Durante dicho lapso, Fiji se quedó con uno menos por la expulsión de Dranivotua por una contacto en el aire.
Finalmente, Los Pumas lograron quedarse con una más que trabajada victoria gracias al try de Moneta a falta de solo un minuto para el final y la posterior conversión, para luego consumar el triunfo con una gran defensa que no les dio chances a los fijianos.
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La próxima presentación de Los Pumas en el Seven de Hong Kong, correspondiente al inicio del Campeonato Mundial que consta de tres fechas (también se juega en Valladolid y Bordeaux), será a las 3:23 de la madrugada ante España, que más temprano había derrotado a Australia con un sólido 19-5.
Por otra parte, el equipo femenino, que es conocido como “Las Yaguaretes”, cayó 19-17 ante Brasil, por lo que deberá enfrentarse con Sudáfrica por el undécimo puesto.
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