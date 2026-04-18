Axel Kicillof se mostró con Lula Da Silva: “Hay otro camino que no es el de la guerra"

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En el marco de su viaje oficial a España, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado en Barcelona del panel "Respuesta progresista local: la primera línea de la democracia", desarrollado en la última jornada de la Movilización Global Progresista. Además, mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes internacionales para fortalecer la cooperación conjunta.
Allí, Kicillof subrayó: “Desde que uno de los líderes más extremos de la ultraderecha, como Javier Milei, gobierna la Argentina, se intentó instalar que sus políticas han generado estabilidad económica, inversiones e inserción internacional, pero la realidad demuestra todo lo contrario”.
“Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, agregó.
“Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos: debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”.
En ese sentido, Kicillof señaló: “Desde la provincia de Buenos Aires, y en representación del pueblo de la Argentina, decimos que estamos en contra de las matanzas y de la persecución, y a favor de la justicia social. Milei no representa lo que sienten y lo que piensan los bonaerenses y los argentinos”.
“La respuesta a los problemas de nuestro pueblo no es solo local: es esencial que le expliquemos a todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional como se van a alcanzar soluciones reales”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Ante esta ideología, la respuesta tiene que ser también internacional y aquí la estamos construyendo”.
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Participaron también del panel los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni; de Roma, Roberto Gualtieri; de Muğla (Turquía), Ahmet Aras; la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő; la concejala de la ciudad de Toronto Alejandra Bravo; y la jefa de la oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana María Archila. El mismo fue moderado por Mar Jiménez, comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Barcelona.
Más temprano, Kicillof participó también del panel “Soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizado por la reunión ampliada de la Mesa del Grupo S&D -principal espacio político de centroizquierda del Parlamento Europeo-.
La Movilización Global Progresista tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y cooperación entre líderes de distintas regiones para abordar los desafíos actuales con eje en la defensa de los valores democráticos y la igualdad.
Reuniones bilaterales en el marco de la Movilización Global Progresista
Durante la jornada, el Gobernador mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para abordar la situación de ambos países y de Latinoamérica en su conjunto, en tanto que coincidieron en la importancia y el aporte de este encuentro para el futuro de Argentina y Brasil.
Además, Kicillof se reunió con el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, con quien dialogó sobre el rol fundamental que cumple el presidente Pedro Sánchez en Europa como opositor a la guerra y a nivel local para proteger a los españoles de las consecuencias económicas derivadas por el conflicto en Medio Oriente.
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