Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

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El conjunto albirrojo va por una victoria que lo deposite en los playoffs del Torneo Apertura. Medina pone lo mejor que tiene
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Por la Gloria, Estudiantes de La Plata visita esta tarde Alta Córdoba para enfrentarse a Instituto de Córdoba en el Estadio Monumental Presidente Perón. El partido comenzará a las 17.15 y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports. Además, el encuentro podrá seguirse a través del equipo de La Supertransmi por FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
El Pincha llega en un buen momento, tras conseguir dos triunfos importantes que le permitieron afirmarse tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores. Con ese envión anímico, el conjunto dirigido por Alexander Medina buscará sostener la racha positiva frente a un rival que también atraviesa un presente alentador. La Gloria acumula tres victorias consecutivas entre la Copa Argentina y el campeonato local, por lo que el cruce promete ser exigente y de alto voltaje.
A pesar del buen presente, en Estudiantes hay aspectos que aún generan preocupación. El propio Medina puso el foco en las dificultades para generar juego con claridad y en la falta de contundencia en los metros finales, un déficit que se evidenció en los últimos compromisos, donde el equipo no logró liquidar los partidos cuando tuvo la oportunidad. Esa falta de eficacia es un punto a corregir si pretende seguir escalando posiciones.
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Con lo mejor que tiene, viajó a Córdoba
El duelo de esta tarde en Alta Córdoba tiene un valor agregado. En caso de conseguir una victoria, Estudiantes quedará como líder en soledad del Grupo A del Apertura, al menos hasta que Vélez Sarsfield complete su compromiso el lunes. Por su lado, Instituto sabe que sumar es clave para meterse en zona de clasificación a los playoffs, por lo que también se juega una parada importante ante su gente.
En cuanto a lo futbolístico, la idea del entrenador albirrojo es mantener la base que viene de imponerse 2-1 ante Cusco FC por la segunda fecha del certamen continental. Con la ventaja de no tener actividad internacional en la semana, el equipo podrá enfocarse plenamente en este compromiso. Sin embargo, no podrá contar con una pieza clave como Tomás Palacios, quien cumplirá la última de las dos fechas de suspensión tras su expulsión ante San Lorenzo.
Esa ausencia abre una incógnita en la defensa. Para ocupar el lugar en la zaga central, aparecen como alternativas Ramiro Funes Mori, un marcador central natural, y Santiago Núñez. El resto de la línea defensiva se mantendría sin modificaciones, apostando a la continuidad de nombres que vienen respondiendo.
En la mitad de la cancha, la dupla conformada por Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi se perfila nuevamente como el eje central del equipo. Ambos lograron consolidar una sociedad interesante, combinando recuperación, dinámica y salida limpia. Por las bandas, todo indica que continuarán Alexis Castro y Tiago Palacios, aportando amplitud y desequilibrio.
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En la ofensiva, el entrenador uruguayo repetiría la dupla que viene de convertir en el último partido: Facundo Farías y Guido Carrillo. Ambos atraviesan un buen momento y buscarán ser determinantes nuevamente, en un equipo que necesita mayor eficacia para transformar dominio en resultados.
Del otro lado de la cañada, por su parte, está Instituto, que como ya se mencionó llega envalentonado con tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Diego Flores vienen de vencer 1-0 a Deportivo Riestra por la jornada pasada. Con respecto al once que plasmará el ex DT de Gimnasia será similar al último equipo que dispuso. Sin embargo, no podrá contar con Franco Jara –con pasado en el Pincha–, ya que se está recuperando de una lesión.
Con todos estos condimentos, Estudiantes afronta un compromiso exigente en Córdoba, con la ilusión de seguir en la senda del triunfo y consolidarse como uno de los protagonistas del torneo. Frente a un rival en alza y en un escenario siempre complicado, el Pincha tendrá una buena medida para ratificar su crecimiento y continuar alimentando su ambición.
Formaciones Instituto vs. Estudiantes
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Facundo Farías, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Hora: 17.15
TV: TNT Sports
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Diego Ceballos
Estadio: Juan Domingo Perón
POR MES*
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