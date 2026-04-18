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La Plata: choque, incendio y un fallecido en Camino Centenario

Ocurrió en Gonnet. Un motociclista perdió la vida tras colisionar con un auto

La Plata: choque, incendio y un fallecido en Camino Centenario
18 de Abril de 2026 | 20:48

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Un grave siniestro vial ocurrido este sábado en Gonnet, partido de La Plata, dejó como saldo un motociclista fallecido y otra persona herida, además de un incendio que se desató tras el impacto.

El hecho se registró sobre Camino Centenario, entre las calles 495 y 496, donde por causas que aún son materia de investigación colisionaron una motocicleta marca Yamaha y un automóvil Peugeot 208.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, identificado como Walter Arévalo, murió en el lugar producto de las lesiones sufridas.

En tanto, el auto era conducido por una mujer de 27 años, identificada como Florencia Sibillia, quien iba acompañada por otra mujer de 49 años. Esta última debió ser trasladada al Hospital de Gonnet con traumatismos de distinta consideración.

Incendio tras el impacto

Tras la colisión, se produjo un foco ígneo en la motocicleta, lo que requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Gonnet para controlar las llamas.

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El siniestro generó una importante presencia de personal policial, servicios de emergencia y peritos en el lugar, mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia y las primeras diligencias para determinar la mecánica del hecho.

Investigación en curso

De acuerdo al parte oficial, la moto circulaba por calle 495, mientras que el automóvil lo hacía por Camino Centenario al momento del impacto.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las actuaciones de rigor para establecer responsabilidades.

Demoras en el tránsito

Debido al operativo desplegado en la zona, el tránsito sobre Camino Centenario se vio afectado durante varias horas, con demoras y desvíos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

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