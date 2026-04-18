Estudiantes supo aguantar, venció a Instituto 1 a 0 y se aseguró la clasificación
Estudiantes supo aguantar, venció a Instituto 1 a 0 y se aseguró la clasificación
Gimnasia le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y se ubica en puestos de clasificación
Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Docentes bonaerenses pidieron revisar protocolos y tomar medidas ante las amenazas en escuelas
Julio Alak asumió formalmente en el PJ La Plata: "Lo más importante es la unidad, sin la unidad no somos nada"
Kicillof se mostró con Lula: “Hay otro camino que no es el de la guerra"
El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco
Alertan que dos de cada diez departamentos no están pagando las expensas
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
Un empate silencioso en Gonnet entre Santa y GEBA, en hockey
Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital se vive en el Camping Municipal
VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Tras volver a cerrar Ormuz, Irán abrió fuego contra embarcaciones petroleras y elevó la retórica contra EEUU
La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés
Fuerte choque entre dos camionetas en la Av. 122: una se incrustó contra un comercio
Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió en Gonnet. Un motociclista perdió la vida tras colisionar con un auto
Escuchar esta nota
Un grave siniestro vial ocurrido este sábado en Gonnet, partido de La Plata, dejó como saldo un motociclista fallecido y otra persona herida, además de un incendio que se desató tras el impacto.
El hecho se registró sobre Camino Centenario, entre las calles 495 y 496, donde por causas que aún son materia de investigación colisionaron una motocicleta marca Yamaha y un automóvil Peugeot 208.
Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, identificado como Walter Arévalo, murió en el lugar producto de las lesiones sufridas.
En tanto, el auto era conducido por una mujer de 27 años, identificada como Florencia Sibillia, quien iba acompañada por otra mujer de 49 años. Esta última debió ser trasladada al Hospital de Gonnet con traumatismos de distinta consideración.
Incendio tras el impacto
Tras la colisión, se produjo un foco ígneo en la motocicleta, lo que requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Gonnet para controlar las llamas.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
El siniestro generó una importante presencia de personal policial, servicios de emergencia y peritos en el lugar, mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia y las primeras diligencias para determinar la mecánica del hecho.
Investigación en curso
De acuerdo al parte oficial, la moto circulaba por calle 495, mientras que el automóvil lo hacía por Camino Centenario al momento del impacto.
La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las actuaciones de rigor para establecer responsabilidades.
Demoras en el tránsito
Debido al operativo desplegado en la zona, el tránsito sobre Camino Centenario se vio afectado durante varias horas, con demoras y desvíos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí