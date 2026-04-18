Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés

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Pablo Vegetti, ex delantero de Gimnasia, le ganó un juicio a Belgrano de Córdoba que deberá pagarle una suma de 275 millones de pesos. La demanda se había originado por diferencias en la cotización del dólar establecida en el contrato que unía al futbolista con la institución de barrio Alberdi.
La sentencia todavía no quedó firme y la dirigencia estudia presentar un recurso para revertirla.
El conflicto se remonta a la salida del atacante en 2023, cuando fue transferido al Vasco da Gama. Según la demanda, Vegetti sostuvo que existió una diferencia entre el valor en pesos abonado y la cotización del dólar que estaba prevista en su vínculo contractual con el club cordobés.
Además de esa discusión cambiaria, el reclamo también incluyó aguinaldos correspondientes a 2022 y 2023, vacaciones de 2023, el saldo del 15 por ciento del valor bruto de la transferencia y una parte de la prima por la firma del contrato.
Desde Belgrano ya habían reconocido públicamente la existencia del litigio. En mayo del año pasado, el tesorero Lucas Bustos confirmó que Vegetti había iniciado acciones legales y sostuvo que el monto exigido por entonces rondaba entre los 800 y 840 millones de pesos.
Aunque el fallo de primera instancia resultó adverso, en el club no descartan acudir a instancias superiores y avanzar con una apelación, en busca de modificar una resolución que representa un fuerte impacto económico para la institución.
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