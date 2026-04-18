Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés

Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés
18 de Abril de 2026 | 12:30

Escuchar esta nota

Pablo Vegetti, ex delantero de Gimnasia, le ganó un juicio a Belgrano de Córdoba que deberá pagarle una suma de 275 millones de pesos. La demanda se había originado por diferencias en la cotización del dólar establecida en el contrato que unía al futbolista con la institución de barrio Alberdi.

La sentencia todavía no quedó firme y la dirigencia estudia presentar un recurso para revertirla.

El conflicto se remonta a la salida del atacante en 2023, cuando fue transferido al Vasco da Gama. Según la demanda, Vegetti sostuvo que existió una diferencia entre el valor en pesos abonado y la cotización del dólar que estaba prevista en su vínculo contractual con el club cordobés.

Además de esa discusión cambiaria, el reclamo también incluyó aguinaldos correspondientes a 2022 y 2023, vacaciones de 2023, el saldo del 15 por ciento del valor bruto de la transferencia y una parte de la prima por la firma del contrato.

Desde Belgrano ya habían reconocido públicamente la existencia del litigio. En mayo del año pasado, el tesorero Lucas Bustos confirmó que Vegetti había iniciado acciones legales y sostuvo que el monto exigido por entonces rondaba entre los 800 y 840 millones de pesos.

Aunque el fallo de primera instancia resultó adverso, en el club no descartan acudir a instancias superiores y avanzar con una apelación, en busca de modificar una resolución que representa un fuerte impacto económico para la institución.

LE PUEDE INTERESAR

Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos

LE PUEDE INTERESAR

Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV

FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
Últimas noticias de Deportes

Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos

Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong

Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
La Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 18 de abril 2026
La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Espectáculos
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa
Policiales
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
VIDEO.-Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos
Política y Economía
Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
El FMI auguró una desaceleración de la inflación en el "corto plazo"
Karina Milei ya activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados de cara a los comicios de 2027
Piden detener a Tapia: también a Toviggino, e indagarlos
La AFA reemplazó el embargo judicial con una póliza de caución

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla