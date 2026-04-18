Docentes bonaerenses pidieron revisar protocolos y tomar medidas ante las amenazas en escuelas

Docentes bonaerenses reclamaron al gobierno de Axel Kicillof la creación urgente de una comisión intersectorial para abordar las amenazas de tiroteo en escuelas. El pedido fue impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y Sadop.

El Sadop de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por la circulación de los llamados “retos virales” entre jóvenes, a los que consideró un riesgo tanto para la integridad de los estudiantes como para la comunidad educativa en general.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que este fenómeno se inscribe en un contexto más amplio atravesado por la difusión de discursos de odio y la exposición a situaciones de violencia en redes sociales, lo que incrementa la vulnerabilidad de las juventudes.

En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer las políticas educativas y de cuidado, y promover el trabajo colectivo para construir vínculos saludables, redes de contención y mayor acompañamiento institucional. También destacó el rol de la escuela como espacio de formación para la convivencia democrática, el desarrollo personal y la construcción de ciudadanía.

El sindicato sostuvo que la respuesta a estas problemáticas requiere el compromiso de toda la comunidad educativa, incluidas las autoridades, los organismos del Estado, las familias y, en el caso de instituciones de gestión privada, sus propietarios en relación con las condiciones de seguridad.

Asimismo, desde Sadop advirtieron que este tipo de situaciones impacta en las condiciones laborales docentes, al incrementar la carga psicosocial frente a escenarios de potencial riesgo. En ese sentido, consideraron necesario reforzar los espacios de escucha y acompañamiento a estudiantes, impulsar la articulación interinstitucional y avanzar en la conformación de comités de salud y seguridad en las escuelas.

Por su parte, desde SUTEBA señalaron que estos episodios impactan directamente en las comunidades educativas y alertaron sobre conflictos que se originan en entornos virtuales pero luego tienen consecuencias dentro de las escuelas.

El gremio vinculó estos hechos con un contexto social atravesado por la violencia y sostuvo que la respuesta no puede limitarse al sistema educativo. En ese sentido, reclamó la participación de las familias, la aplicación de protocolos y acciones coordinadas entre distintas áreas del Estado.

“Estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias. Lo que ocurre por fuera de la escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la comunidad educativa”, expresaron.

Entre los reclamos, los docentes exigieron la convocatoria urgente a instancias intersectoriales en los distritos y la conformación de una mesa interministerial a nivel provincial. También propusieron jornadas institucionales para revisar protocolos y definir medidas frente a amenazas que afectan el funcionamiento escolar.

Además, plantearon la necesidad de una mayor intervención estatal para investigar delitos cibernéticos vinculados a estas amenazas y remarcaron que las escuelas deben seguir siendo espacios de cuidado, construcción colectiva y convivencia democrática.