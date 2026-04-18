Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Docentes bonaerenses pidieron revisar protocolos y tomar medidas ante las amenazas en escuelas

Docentes bonaerenses pidieron revisar protocolos y tomar medidas ante las amenazas en escuelas
18 de Abril de 2026 | 14:25

Escuchar esta nota

Docentes bonaerenses reclamaron al gobierno de Axel Kicillof la creación urgente de una comisión intersectorial para abordar las amenazas de tiroteo en escuelas. El pedido fue impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y Sadop.

El Sadop de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por la circulación de los llamados “retos virales” entre jóvenes, a los que consideró un riesgo tanto para la integridad de los estudiantes como para la comunidad educativa en general.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que este fenómeno se inscribe en un contexto más amplio atravesado por la difusión de discursos de odio y la exposición a situaciones de violencia en redes sociales, lo que incrementa la vulnerabilidad de las juventudes.

En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer las políticas educativas y de cuidado, y promover el trabajo colectivo para construir vínculos saludables, redes de contención y mayor acompañamiento institucional. También destacó el rol de la escuela como espacio de formación para la convivencia democrática, el desarrollo personal y la construcción de ciudadanía.

El sindicato sostuvo que la respuesta a estas problemáticas requiere el compromiso de toda la comunidad educativa, incluidas las autoridades, los organismos del Estado, las familias y, en el caso de instituciones de gestión privada, sus propietarios en relación con las condiciones de seguridad.

Asimismo, desde Sadop advirtieron que este tipo de situaciones impacta en las condiciones laborales docentes, al incrementar la carga psicosocial frente a escenarios de potencial riesgo. En ese sentido, consideraron necesario reforzar los espacios de escucha y acompañamiento a estudiantes, impulsar la articulación interinstitucional y avanzar en la conformación de comités de salud y seguridad en las escuelas.

Por su parte, desde SUTEBA señalaron que estos episodios impactan directamente en las comunidades educativas y alertaron sobre conflictos que se originan en entornos virtuales pero luego tienen consecuencias dentro de las escuelas.

El gremio vinculó estos hechos con un contexto social atravesado por la violencia y sostuvo que la respuesta no puede limitarse al sistema educativo. En ese sentido, reclamó la participación de las familias, la aplicación de protocolos y acciones coordinadas entre distintas áreas del Estado.

“Estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias. Lo que ocurre por fuera de la escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la comunidad educativa”, expresaron.

Entre los reclamos, los docentes exigieron la convocatoria urgente a instancias intersectoriales en los distritos y la conformación de una mesa interministerial a nivel provincial. También propusieron jornadas institucionales para revisar protocolos y definir medidas frente a amenazas que afectan el funcionamiento escolar.

Además, plantearon la necesidad de una mayor intervención estatal para investigar delitos cibernéticos vinculados a estas amenazas y remarcaron que las escuelas deben seguir siendo espacios de cuidado, construcción colectiva y convivencia democrática.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Amenazas de tiroteo en escuelas: ya hay unas 50 denuncias de La Plata y la Región

VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

Arrancó en el Bosque | Gimnasia empata 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto

FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 18 de abril 2026

La Provincia oficializó el Boleto Estudiantil y en el Gran La Plata se beneficiarán más de 50 mil usuarios

Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje

En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
Espectáculos
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban
“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Deportes
Arrancó en el Bosque | Gimnasia empata 0 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto
Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
Un ex Gimnasia le ganó un millonario juicio al Pirata cordobés
Impactante vuelco del platense Moscardini en el TC: susto en los entrenamientos en Entre Ríos
Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong
Policiales
VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave
Intento de robo, tiros y persecución en La Plata: dos menores detenidos y uno herido
“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla