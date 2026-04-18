Tras volver a cerrar Ormuz, Irán abrió fuego contra embarcaciones petroleras y elevó la retórica contra EEUU

Lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima, después de que el ejército iraní anunció el nuevo cierre de esa ruta de navegación.

El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones "abrieron fuego contra el petrolero", indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, donde añadió que la tripulación está a salvo.

La Marina iraní está preparada para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Jamenei, que no a sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

"No pueden imponer su voluntad"

En tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió este sábado que Estados Unidos "no puede imponer su voluntad" y bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

"Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz", dijo Saed Khatibzadeh a periodistas al margen de un foro diplomático en la provincia meridional de Antalya, Turquía.

El funcionario añadió que no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente, dijo "tuitea y habla mucho".

