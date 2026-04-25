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Desapareció una de las figuras de la Loba Capitolina en Plaza Italia: ¿Qué pasó?

Desapareció una de las figuras de la Loba Capitolina en Plaza Italia: ¿Qué pasó?
25 de Abril de 2026 | 22:14

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La estatua de la Loba Capitolina ubicada en Plaza Italia apareció sin una de sus figuras y la situación generó sorpresa y repercusión en las últimas horas en La Plata. En un primer momento circularon versiones sobre un posible robo, aunque esa hipótesis fue descartada por autoridades municipales.

Según informaron desde la Comuna, una de las piezas se desprendió mientras un niño jugaba en el sector del monumento. A raíz de esa situación, la escultura fue retirada de manera preventiva para ser reparada y posteriormente reinstalada en la plaza.

El monumento, que representa a la loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, había sido inaugurado en 2025 luego de la puesta en valor de Plaza Italia. La obra se encuentra emplazada en el sector sur del paseo, sobre diagonal 74 y 77.

Un símbolo histórico en Plaza Italia

La escultura fue presentada en agosto de 2025 en un acto encabezado por la Municipalidad junto a representantes de la comunidad italiana. Se trata de uno de los emblemas más reconocidos de la cultura romana: la loba Luperca alimentando a Rómulo y Remo, los fundadores míticos de Roma.

La pieza original se exhibe en los Museos Capitolinos de Italia, donde con el paso del tiempo se incorporaron también las figuras de los dos hermanos. En La Plata se instaló una réplica como parte de la renovación integral de Plaza Italia.

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