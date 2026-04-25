Evacuaron a Donald Trump en una cena con periodistas: un tirador abrió fuego



El presidente Donald Trump fue evacuado este sábado por la noche de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que se realizaba en el hotel Washington Hilton, tras un incidente de seguridad fuera del salón de baile, dijeron fuentes del Gobierno de Estados Unidos.

La evacuación ocurrió justo después de las 20:30 luego de que lo que parecieron ser fuertes estallidos hicieran que los asistentes salieran corriendo. Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron retirados rápidamente del escenario por agentes del Servicio Secreto.

En medio de la confusión en la que nadie sabía si el ruido obedecía a la rotura de vajilla o si alguien había intentado atentar contra Trump, el servicio secreto saltó de inmediato hacia la mesa principal donde estaban el presidente junto a su esposa, familiares y funcionarios para poner a resguardo a la pareja presidencial.

Las primeras en notar el extraño ruido fueron una funcionaria que se encontraba sentada a la izquierda de Trump, que llegó a taparse la boca por el susto, mientras Melania clavó su mirada con atención hacia el fondo del salón mientras, también asustada, exclamaba "Oh my God" (Oh mi Dios).

Enseguida, el cuerpo de seguridad secreta vestidos completamente con trajes negro y moños se abalanzaron sobre el mandatario y su esposa para cubrirlos y sacarlos rápidamente del salón. Además, uniformados con armas largas coparon el escenario y se desplazaban en actitud de comando por las instalaciones del hotel

Uno de los asistentes se tiró al piso tras el incidente en la cena de corresponsales. Reuters.Uno de los asistentes se tiró al piso tras el incidente en la cena de corresponsales. Reuters.

Media hora después del extraño incidente, el propio Trump publicó un mensaje en su red social. "Una noche memorable en Washington D.C", apuntó.

Y, destacó que "el Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía".

Trump confirmó que hubo un atacante al señalar que "el tirador ha sido detenido y he recomendado que 'el espectáculo continúe' pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden".

"Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que rep