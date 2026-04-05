Un nene electrocutado y una pareja fallecida: el saldo fatal del temporal en Tucumán

El fuerte temporal que azotó este fin de semana a San Miguel de Tucumán dejó un saldo trágico de tres muertos, entre ellos un nene de 12 años que murió electrocutado en el barrio Villa Angelina.

El chico regresaba de jugar a la pelota con amigos cuando, en medio de calles anegadas, tocó un poste que se encontraba electrificado.

Vecinos de la zona aseguraron que el lugar solía acumular agua y que ya se habían registrado descargas menores, aunque nunca de esta gravedad.

La tragedia se completó horas después con el hallazgo sin vida de una pareja que había sido reportada como desaparecida.

Se trata de dos adultos que, tras asistir a un casamiento, se refugiaron en su vehículo para esperar que bajara la intensidad de la lluvia. El auto fue encontrado en el barrio Nueva Italia, a unos metros de la Ruta 9, con ambos ocupantes fallecidos en su interior.

El temporal provocó anegamientos generalizados en distintos puntos de la provincia, con especial impacto en el sur, donde el desborde del río Chirimayo obligó a evacuar familias y dejó rutas cortadas.

Localidades como Alpachiri, Aguilares y La Calera registraron caminos intransitables, viviendas inundadas y vecinos aislados, algunos de los cuales debieron ser asistidos con embarcaciones.

La situación no fue exclusiva de Tucumán. En Córdoba, las intensas lluvias también generaron inundaciones en la región de Traslasierra, donde al menos 26 personas fueron evacuadas y varias viviendas quedaron bajo agua, con niveles que superaron el metro de altura.

Equipos de rescate y emergencia trabajaron durante toda la jornada para asistir a los damnificados y controlar los efectos del desborde de ríos.