En medio del operativo de seguridad, un menor quiso robar una moto en las adyacencias del estadio del Bosque

Un adolescente de 16 años fue detenido en La Plata luego de ser sorprendido mientras intentaba robar una motocicleta en la vía pública.

El hecho ocurrió este sábado 5 de abril en la zona de diagonal 113 entre 116 y 117, en el marco de un operativo de seguridad desplegado por el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán.

Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban patrullajes preventivos advirtieron a dos jóvenes mientras forzaban el sistema de arranque de una moto. Además, el rodado presentaba el “pitón” violentado.

Al notar la presencia policial, ambos sospechosos escaparon en distintas direcciones. Los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron aprehender a uno de ellos, quien ofreció resistencia.

Durante el procedimiento, se secuestró una motocicleta Zanella ZB y una “yuga”, un dispositivo casero utilizado para forzar arranques.

La víctima del hecho fue identificada como una joven de 26 años, domiciliada en Ensenada.

La causa quedó en manos de la UFI de menores de La Plata, que deberá resolver la situación del adolescente detenido.