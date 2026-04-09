El delito se expresa con igual intensidad en todos los rincones de la Ciudad

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En el casco urbano un vecino padeció un terrible asalto. La misma situación atravesó una familia en la localidad de El Peligro
Dos violentos robos bajo se registraron en las últimas horas en distintos puntos de la Ciudad, dejando a las víctimas en estado de shock y evidenciando el nivel de organización de los delincuentes.
El primero de los hechos ocurrió en una vivienda de la calle 8 entre 63 y 64, donde un hombre de 33 años fue sorprendido mientras almorzaba en su casa.
Al menos tres delincuentes ingresaron por la fuerza, lo redujeron y lo amenazaron constantemente para que entregara dinero.
“Somos profesionales, si colaborás no te va a pasar nada”, le repetían mientras lo ataban y revisaban toda la propiedad.
Finalmente, se llevaron 3.000 dólares en efectivo junto a una gran cantidad de pertenencias, entre ellas ropa, calzado, perfumes, parlantes, bolsos y documentación personal.
En base a lo que pudo saber este diario, antes de escapar dejaron a la víctima atada en el baño y le advirtieron que no saliera antes de contar hasta “150”.
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El segundo episodio tuvo lugar en la zona de El Peligro, sobre la calle 201 entre 431 y 436, donde una mujer de 57 años y su hijo de 17 fueron atacados durante la madrugada por al menos cuatro delincuentes armados.
Los asaltantes simularon ser policías para ingresar, redujeron a ambos con extrema violencia y los ataron con alambres.
Durante casi una hora, exigieron dinero y golpearon a la mujer hasta que lograron encontrar unos 2.000 dólares.
Además, desvalijaron la vivienda: se llevaron televisores, computadoras, herramientas, maquinaria rural, celulares y hasta una bicicleta, entre otros elementos de valor.
Antes de huir, los delincuentes maniataron completamente a las víctimas y escaparon con apoyo de un vehículo que los aguardaba en las inmediaciones. Ambos lograron liberarse por sus propios medios y pedir ayuda a vecinos.
En los dos casos interviene la Justicia y se analizan posibles cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, que actuaron con violencia, planificación y total impunidad.
Ambos episodios, registrados en zonas muy diferentes, dejan en evidencia una problemática creciente: la inseguridad avanza tanto en el Centro como en los barrios más alejados.
Vecinos de distintos puntos de La Plata advierten sobre el aumento de este tipo de delitos y reclaman mayores medidas de prevención ante una realidad que genera cada vez más preocupación.
En medio del drama del delito, una ex concejala de La Plata, Julia Matheos, y el emprendedor tecnológico, Francisco Leonardelli, crearon un mapa interactivo, bautizado como “La Plata Reporta”, para informar en tiempo real sobre reclamos vecinales o denuncias policiales.
Según indicaron, en esta plataforma (laplatareporta.com) se podrá “registrar y visualizar en tiempo real fallas en servicios públicos mediante reportes geolocalizados”.
Para cargar los reclamos, los usuarios deben registrarse, seleccionar la ubicación deseada y mencionar los detalles del reporte para ser clasificado en tiempo real.
Cada 15 días, esa información será presentada ante autoridades municipales con el objetivo de visibilizar las problemáticas y promover su resolución.
La herramienta contempla distintas categorías de problemas urbanos, incluyendo inseguridad, residuos, alumbrado público y estado de calles.
En la página de La Plata Reporta, además, se observa una pestaña con estadísticas que dan cuenta, en tiempo real, cuáles son las mayores problemáticas según los vecinos en cada barrio.
De 351 reportes, solo 154 están relacionados al estado de las calles y gran parte de las quejas llegan desde el Casco urbano, por mencionar uno.
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