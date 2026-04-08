El oficialismo va por Glaciares y anticipan una sesión al rojo vivo

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Con el escándalo Adorni en la agenda pública, el oficialismo buscará anotarse un triunfo con la sanción definitiva de la Ley de Glaciares, que se trata hoy en la Cámara de Diputados.
Según el poroteo de la víspera, el oficialismo correría con ventaja y, junto a sus circunstanciales aliados -que incluyen a diputados peronistas de provincias cordilleranas- llegaría a los 140 votos.
De cara a la sesión prevista desde las 15, La Libertad Avanza cuenta con apoyos del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumaría un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.
Así lo refleja el dictamen de mayoría que el oficialismo y sus socios lograron ayer en comisiones, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo. Entre otros argumentos, advierten que los cambios alientan la actividad minera en zonas hoy restringidas y que además pondría en peligro reservas estratégicas de agua dulce, vitales para el consumo humano y la agricultura.
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.
Luego de su aprobación exprés en el Senado, la Cámara de Diputados desarrolló un cronograma de trabajo en comisiones que incluyó una limitada convocatoria a audiencia pública. El formato generó polémica porque dejó afuera a miles de inscriptos que querían exponer presencialmente, pero debieron conformarse con enviar sus ponencias por escrito o a través de un video.
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A raíz del pronóstico adverso respecto al proyecto, la oposición tiene previsto utilizar la primera parte de la sesión para descargar toda su artillería contra el jefe de Gabinete, al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, desde los bloques Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y un sector de Provincias Unidas buscarán emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para que trate a la brevedad los pedidos de interpelación contra el funcionario.
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