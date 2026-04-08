Principio de incendio e impresionante operativo en La Plata: "La pava electrica hizo un cortocircuito"

Un importante despliegue de emergencia se registró este miércoles en una vivienda de calle 23 entre 59 y 60, a partir de un principio de incendio que generó preocupación entre vecinos de la zona.

Hasta el lugar acudió una dotación de los Bomberos del Cuartel Central de La Plata, junto con varios móviles de la Patrulla Municipal, lo que llamó la atención de quienes circulaban por el sector.

Según indicaron fuentes oficiales, el foco ígneo se originó en una pava eléctrica que habría sufrido un cortocircuito.

“La dueña de casa vio que se prendía fuego la pava eléctrica. La desenchufaron, le cortaron la luz y no pasó a mayores”, detallaron.

Gracias a la rápida intervención, la situación fue controlada en pocos minutos y no se registraron heridos ni daños de consideración.

El episodio quedó como un susto, pero volvió a poner en foco la importancia de extremar los cuidados con los electrodomésticos en el hogar.