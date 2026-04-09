¡Inesperado! Quién es el músico que reveló que es familiar de Mirtha Legrand

En el programa de Mario Pegolini, el cantante Emanero confirmó que Mirtha Legrand es su abuela segunda y no lo sabe. “Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego: uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje; y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”, confirmó.

“Es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”, agregó sobre este detalle que nadie sabía.