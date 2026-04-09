Se descompensó y perdió la vida al subir al tren

Un hombre de 53 años murió ayer en la estación de trenes de La Plata, luego de descompensarse cuando intentaba subir a una formación del Tren Roca.

El dramático episodio ocurrió en la zona de 1 y 44, sobre el andén 2, donde la víctima habría corrido para alcanzar el tren. Según se informó, en ese momento sufrió una descompensación y cayó, lo que generó la inmediata intervención del personal que se encontraba en el lugar.

Efectivos que prestaban servicio en la estación comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia. Minutos después arribó personal del SAME, que continuó con las tareas de asistencia, aunque lamentablemente no logró revertir el cuadro.

Finalmente, los médicos constataron el fallecimiento en el lugar. En este marco la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar con precisión qué provocó el deceso.

Fuentes del caso indicaron que no se registraron indicios de violencia, por lo que todo apunta a una muerte por causas naturales, aunque se aguarda la autopsia.