Tragedia en la estación de La Plata: un hombre murió tras descompensarse al intentar subir al tren

Un dramático episodio se registró este martes en la estación de trenes de 1 y 44, cuando un hombre de 53 años falleció luego de descompensarse en el momento en que intentaba abordar una formación del Línea Roca.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el andén 2. La víctima, identificada como Gustavo Adolfo del Río, habría corrido para alcanzar el tren y, al subir, sufrió una descompensación.

De inmediato, personal presente en el lugar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque lamentablemente no lograron revertir la situación.

Minutos después, una ambulancia del SAME constató el fallecimiento en el lugar.

En el hecho intervino la UFI N° 7 de La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las causales de la muerte.

El episodio generó conmoción entre los presentes en la estación, en una escena marcada por la urgencia y la desesperación por asistir al hombre.