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El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial

El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
8 de Abril de 2026 | 09:44

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La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) alertó recientemente sobre el progresivo envejecimiento del parque automotor en el país, cuya edad promedio aumenta año tras año en una tendencia que, por ahora, parece estar lejos de revertirse. Entre los principales inconvenientes derivados de la circulación de vehículos cada vez más antiguos, los especialistas apuntan a una menor protección para ocupantes y terceros, además de remarcar una pérdida significativa en la eficiencia del consumo de los combustibles.

De acuerdo con los datos dados a conocer por la entidad, durante el último período el país registró un aumento del 1% en la cantidad de vehículos en circulación con respecto al año anterior, alcanzando un parque total de 15.552.418 unidades entre automóviles, utilitarios y vehículos pesados.

Esta cifra representa en la Argentina un rodado cada 2,89 habitantes, superando a países como Brasil, que presenta un ratio de 4,6, y ubicándose a la par de México, que sostiene un promedio de 2,8. Sin embargo, en naciones más desarrolladas como Alemania y Estados Unidos, el porcentaje de vehículos por habitante mejora sustancialmente a 1,6 y 1,1 respectivamente.

Bajo este nivel de densidad vehicular, la AFAC advierte que el problema central de Argentina se encuentra en la antigüedad de las unidades que circulan por la calle, cuya edad promedio en 2025 fue de 14,8 años. Este dato marca un incremento de medio punto en relación con el año anterior, cuando el índice había arrojado una antigüedad de 14,3 años.

Según remarcan los informes, actualmente se observa un carácter dual en el parque automotor: existe un segmento claramente moderno que convive con otro demasiado entrado en años. Este último sector predomina notoriamente, ya que la flota circulante de hasta 20 años de antigüedad se mantuvo en 11,4 millones de vehículos, un valor estancado desde 2024.

Al cierre de 2025, la flota vehicular estaba conformada por un 82% de automóviles, un 15% de vehículos comerciales livianos y un 3% de comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus. Para que este conjunto mantenga su edad promedio actual y no siga envejeciendo, se deberían incorporar 1.100.000 vehículos nuevos por año. No obstante, las previsiones para este 2026 son poco alentadoras, ya que las estimaciones más optimistas indican que los patentamientos de unidades cero kilómetro apenas superarán las 600.000 unidades, una cantidad insuficiente que profundiza la crisis de renovación.

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Respecto a las motorizaciones, los vehículos exclusivamente a nafta representan el 63,5% de la flota y los diésel el 25,5%, aunque estos últimos han disminuido su participación frente al 37% que representaban en 2010. Por su parte, el GNC ocupa el 10,6% del mercado con una leve caída interanual. Si bien los vehículos híbridos y eléctricos registraron aumentos porcentuales superiores al 60% y 80% respectivamente, su presencia es todavía marginal y representa solamente el 0,50% del parque total.

Geográficamente, la concentración se mantiene en el centro del país: el 46,6% de la flota se encuentra en la provincia de Buenos Aires y CABA, mientras que Córdoba, Santa Fe y Mendoza suman en conjunto el 23,5% del total nacional.

Riesgos del envejecimiento automotor

Este envejecimiento sostenido representa un grave riesgo vial y ambiental. Los expertos advierten que los autos antiguos carecen de sistemas modernos de seguridad activa y pasiva, como los airbags múltiples, el control de estabilidad y las estructuras de deformación programada, lo que multiplica las probabilidades de consecuencias fatales en un accidente.

A esto se suman las fallas mecánicas frecuentes por el desgaste de frenos y dirección, la falta de cinturones inerciales en plazas traseras y una contaminación elevada producto de motores menos eficientes.

En definitiva, una antigüedad media de casi 15 años no solo eleva los costos de mantenimiento, sino que degrada la calidad del aire y la seguridad en las rutas argentinas.

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