Paro en la UNLP: los colegios sin clases y adhesión dispar en las facultades

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El paro de los nodocentes de la UNLP, en el marco del extendido conflicto que tienen con el Gobierno Nacional junto a los docentes, le puso freno a las clases en los colegios, pero tuvo adhesión dispar en el sistema de 17 facultades.
Los gremios reclaman mejoras salariales y la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario (aumentaría el salario en el orden del 55%).
La medida de la víspera quedó cerca del paro docente que también se desarrolló a nivel nacional en la semana previa a las pascuas. Y no es todo: los nodocentes tienen prevista una jornada de huelga por semana (viernes 17, el próximo) y los docentes volverán a aplicar una semana desde el lunes 27 de este mes.
En una recorrida de EL DIA se pudo establecer que en algunas facultades la medida no de fuerza no tenía acatamiento. En Informática, las clases se desarrollaban con normalidad. Lo mismo, en Derecho, Ciencias Económicas y Agronomía. En cambio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social y Artes estaban cerradas. Lo mismo en el Liceo “Víctor Mercante, el Nacional “Rafael Hernández” y la Escuela Anexa el paro tenía un efecto total y la postal era de portones cerrados.
Como para de la protesta, al mediodía se realizaron clases públicas frente a un edificio de 6 y 48, en donde vivió el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
En febrero, la central docente nacional Conadu advirtió que el cuatrimestre está en peligro. En marzo hubo 2 semanas de paro.
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