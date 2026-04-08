Estudiantes vs DIM | La hora de la verdad para el Pincha en la Copa Libertadores 2026: formaciones, hora y cómo verlo online

Empieza el año movido para Estudiantes. Esta noche, como dice el título, llegó la hora de la verdad para el plantel albirrojo, que desde las 21 horas estará visitando al Deportivo Independiente Medellín, con la necesidad de sumar un buen resultado para empezar esta competencia de la mejor manera o, mejor dicho, para no tener que remar desde atrás en la búsqueda de puntos para clasificarse a los octavos de final. El partido tendrá el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, se verá por la plataforma Disney+ y Fox Sports 2 y tendrá conexión en vivo desde el lugar de los hechos en la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) . La mesa está servida, sólo hay que sentarse y disfrutar como se pueda.

El Pincha ya sabe que el grupo A es bravo. Tiene rivales de peso y localías muy complejas. Por ejemplo esta noche tendrá que hacerse fuerte en un estadio tradicionalmente adverso en el cual no pudo ganar nunca en competencias internacionales y tendrá a un rival que quiere de una vez por todas hacer historia en la Copa Libertadores. Hay mucha expectativa para el partido de hoy porque sus hinchas y protagonistas saben que no tienen margen: si quieren clasificarse tienen que ganar porque después, de lo contrario, se les hará cuesta arriba.

Los otros rivales son Cusco FC, que puede ser accesibe en La Plata pero que en la altura de su estadio (3450 metros sobre el nivel del mar) le hará sentir el rigor a los demás equipos. Esta noche se verá cuánto le cuesta a Flamengo, el otro que completa el póker del grupo A. Claro, es nada más y nada menos que el último campeón de América y el dueño de un plantel recontra millonario. En esta partida de ajedrez cada punto vale mucho y un tropezón puede ser una caída más fuerte.

Esta noche será una batalla. El rival, subcampeón del año pasado, tiene un plantel más armado pero con un ajetreo importante. No está bien en la tabla del torneo colombiano pero tiene una excusa más que válida: jugó dos repechajes antes de llegar a esta instancia y por eso desatendió el ámbito local.

Para esta noche recupera a su goleador, el argentino Francisco Frydiesewki pero no podrá contar con su capitán. Está preparándose desde hace dos semanas porque no tuvo partidos ya que la liga colombiano les permite a los equipos que juegan copas que descansen la semana previa. El DIM eligió esta semana ya que el domingo jugará el clásico contra Atlético Nacional, el otro gran objetivo.

Estudiantes arribó el lunes por la noche luego de un largo viaje de casi siete horas de vuelo entre Buenos Aires y Medellín. Lo hizo en un viaje chárter y desde el aeropuerto en la localidad de Rionegro se trasladó hasta el hotel San Fernando Plaza, a casi 45 minutos del lugar. Descanso para todos los jugadores que recién ayer por la tarde tuvieron un poco de acción con una práctica en la cancha de Envigado en donde el Cacique Medina buscó repasar algunos movimientos pero no paró un once definitivo. Trabajó en diferentes aspectos del juego pero sin un equipo tradicional.

De todos modos hay cambios que son un secreto a voces. Por un lado regresará Fernando Muslera en reemplazo de Fabricio Iacovich. Luego de su paso por la selección de Uruguay recuperará su titularidad y es clave para el equipo. Además Guido Carrillo, que está en perfectas condiciones después de que una sinovitis lo marginara ante San Lorenzo, será el “9” y capitán del Pincha en su debut copero. Otro regreso clave para el equipo, que volverá a tener una referencia de área y a la persona que más experiencia tiene junto a Leandro González Pirez de esta Copa Libertadores.

Los otros dos cambios son probables pero no están confirmados. Volvería Gastón Benedetti luego de su problema muscular en lugar de Eros Mancuso, a quien todavía le falta en la parte física como para ganarse el lateral, tanto derecho como izquierdo. En tanto que Edwuin Cetré podría ser titular y quien se lleve todos las miradas ya que el DIM es dueño del 50 por ciento de su ficha y le prepara una recepción con aplausos, banderas y cánticos. Se llevará todas las miradas. Ya se las llevó desde que puso un pie en su país.

El clima está otoñal en la Ciudad de la Eterna Primavera. Algo nublado y anuncios de lluvias ponen en alerta al Mundo Estudiantes que tendrá apoyo en el Atanasio Girardot porque más de 150 personas se movilizaron en las últimas horas desde Buenos Aires con todo tipo de conexiones: Bogotá, Punta Cana, Panamá City, Lima y algunos que llegaron desde San Pablo. Además, como Estudiantes es muy respetado en Colombia por Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo y Juan Ramón Verón, entre otros, hay muchos locales que son hinchas o simpatizantes del Pincha y estarán presentes para alentar.

Estudiantes tiene que debutar en la Copa Libertadores y es el máximo objetivo en este 2026. Está claro que se busca clasificar entre los ocho de la zona 1 y lo más arriba posible, y terminar lo más alto pensando en la tabla Anual, pero por lo bajo todos saben que el torneo internacional y las dos copas con Independiente Rivadavia y Rosario Central son lo que más moviliza y desespera. Por eso esta noche se jugará algo más que un partido debut, será una carta de presentación para lo que se viene.