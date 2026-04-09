Entraron a los gritos, los amenazaron de muerte y desvalijaron la casa

Una violenta entradera ocurrida a metros de Parque Alberti tuvo en las últimas horas un avance clave con la detención de uno de los presuntos autores, tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la región.

El hecho se remonta al 26 de marzo, cuando un hombre de 65 años fue sorprendido en su vivienda de 24 entre 39 y 40 por al menos cuatro delincuentes que irrumpieron tras romper una puerta trasera. Una vez dentro, los asaltantes redujeron a la víctima y a su esposa bajo amenazas, en una escena cargada de tensión y miedo.

Según la denuncia, los ladrones actuaron con violencia y organización: exigían dinero, recorrían la casa y se alzaron con efectivo, una caja fuerte, alhajas y armas de fuego. Todo ocurrió en cuestión de minutos, pero dejó una fuerte sensación de inseguridad en la zona.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir la ruta de escape y avanzar en la identificación de uno de los sospechosos. Con esos datos, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en Berisso, Ensenada, Los Hornos y Hernández.

Como resultado, fue detenido un hombre señalado como uno de los integrantes de la banda. En su poder se secuestraron un celular, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo y otros elementos de interés para la causa.

La fiscalía interviniente avaló el procedimiento y ordenó las actuaciones correspondientes, mientras continúa la búsqueda de los otros implicados que, a partir de las pericias al celular del ahora detenido, podrían ser identificados en las próximas horas y quedar a disposición de la Justicia.

El caso vuelve a poner en foco la modalidad de entraderas en La Plata, con bandas que actúan con planificación, información previa y un alto grado de violencia para concretar los golpes.