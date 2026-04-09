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La Ciudad |ABONARON UN ADELANTO DE 250.000 PESOS

Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios

También buena parte de las clínicas admitió que hubo demoras en el pago de haberes de los empleados pero pudieron completarlo

Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios

Empleados denunciaron demoras en el pago de haberes / EL DIA

9 de Abril de 2026 | 03:09
Edición impresa

Los feriados nacionales del 2 y 3 de abril más el fin de semana impactaron de lleno en el calendario de pago de salarios de los empleados de las clínicas de la Ciudad y la Provincia, lo que generó malestar y protesta de profesionales y empleados en algunos establecimientos de salud.

Uno de los focos de conflicto fue el Hospital Italiano de La Plata, donde hubo una asamblea de los empleados que cobraron una parte de los haberes ayer (unos 250.000 pesos) y el resto esperaban cobrarlo hoy. De no percibir lo que resta de los salarios en esta jornada, adelantaron que irán al Ministerio de Trabajo Provincial y aplicarán un plan de retención de tareas.

En tanto, los médicos de guardia del hospital de 51 entre 29 y 30 informaron que desde anoche a las 20 comenzaron una medida de fuerza por la falta del pago total de los salarios y sólo van a atender cuadros de salud de código rojo (los más graves o críticos) hasta que se complete el pago de los haberes. Los profesionales creen que esta situación podría repetirse en los próximos meses, según “las comunicaciones de las autoridades del hospital al personal”, se indicó ayer, lo que encendió alertas en el personal médico.

En tanto, distintas fuentes consultadas por este diario en la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), la Asociación de Clínicas de Buenos Aires con cabecera en La Plata (Acliba 1) y el gremio Atsa, coincidieron en que los feriados nacionales del 2 y 3 de abril, más el sábado y domingo generaron complicaciones en el pago de los salarios de los empleados de las instituciones sanatoriales.

La demora en los pagos de las obras sociales (principalmente IOMA) fue una de las razones que provocaron atrasos en las liquidaciones de haberes, aseguraron en las entidades que agrupan a las clínicas.

Otros sectores también plantearon inconvenientes y realizaron pedidos al Gobierno Provincial, como fue el caso de los docentes bonaerenses, quienes solicitaron que se adelante la fecha de pago, pero el reclamo no fue atendido y recién cobrarán hoy, 9 de abril.

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Al cierre de esta edición, fuentes del Hospital Italiano manifestaron que el problema estaría resuelto hoy “en un 100%”. Y agregaron: “Tuvimos un retraso y eso generó incertidumbre ante el sufrimiento que tienen los trabajadores del sector que ven cómo estamos ante un modelo económico que, a la salud, evidentemente no la tiene como prioridad o directamente no la tiene en cuenta”.

Numerosas familias contaron a este diario que los primeros días de este mes fueron tremendos para los bolsillos por la demora en el cobro de haberes.

Este cuadro de situación también tuvo consecuencias en el comercio, donde las ventas fueron más bajas del ritmo preocupante que vienen registrando.

 

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