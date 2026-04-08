Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

Información General

Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo

Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
8 de Abril de 2026 | 08:04

Escuchar esta nota

El Ministerio de Capital Humano inició la convocatoria para inscribirse en el programa Vouchers Educativos 2026 el cual consiste en una prestación temporaria para las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos el 75% de aporte estatal.

Así lo indicó en la Resolución 205/2026 que se publicó este miércoles, donde se informó que las prestaciones están a cargo de la Secretaría de Educación, dependiente del citado Ministerio en la que será la tercera edición del programa, ya que también se entregó en 2024 y 2025, año en el que se extendió por nueve entregas consecutivas, de marzo a diciembre inclusive.

La mencionada resolución firmada por el Secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Horacio Torrendell, señaló: “Convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del Programa de Asistencia ‘Vouchers Educativos’ hasta el 30 de abril de 2026”.

El programa fue creado para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario, y para acceder al mismo es necesario que los ingresos del grupo familiar no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.

Además, para poder cobrar el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, ya que, si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda, mientras que para inscribirse deberán presentar:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
CBU actualizado en Mi ANSES
Estar registrado en Mi Argentina.

LE PUEDE INTERESAR

El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del miércoles 8 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”

Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes

La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones

En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros
Últimas noticias de Información General

El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad

VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II

Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra

Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Confirman la fecha de estreno del documental de Silvina Luna, los detalles
Dos figura importantes y récord de votos: una participante muy picante quedó eliminada de Gran Hermano 
Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano
“Hacks” dice adiós: una pareja despareja que enamoró a la audiencia
Tropezón y caída: Del Boca renunció a “GH” por un accidente
Policiales
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos
Provocó un accidente y tenía licencia trucha
Un comerciante platense, blanco de la inseguridad
Deportes
A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
El Pincha con suerte dispar en sus estrenos
Colombia, una tierra esquiva para el Pincha
Los hinchas llegaron y se hicieron notar en Medellín
“Dije lo que pienso y lo sostengo”, dijo Zaniratto
La Ciudad
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?
En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros
De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran
La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
$4.000.000: crece el premio del Súper Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla