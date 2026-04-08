Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

La Ciudad

Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente

Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente
8 de Abril de 2026 | 15:58

Escuchar esta nota

Tras el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la escalada bélica que afectó el estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo registró una baja cercana al 20%. Sin embargo, en la Argentina el impacto en los surtidores no será inmediato.

La petrolera YPF confirmó que mantendrá el congelamiento de precios de los combustibles por 45 días, una medida que había sido implementada en medio de la crisis cuando el barril de crudo superó los 100 dólares.

Desde la compañía explicaron que la política funciona como un “buffer” o amortiguador de precios, con el objetivo de evitar subas bruscas en el mercado interno. “Cuando esta situación se tranquilice, nos volvemos a sentar a hacer números”, habían señalado.

En este contexto, todo indica que, aun con la baja del petróleo, los precios no volverán a los niveles previos. La razón principal es que la empresa deberá compensar las pérdidas generadas durante el período en que absorbió el impacto del aumento internacional.

El especialista energético Daniel Dreizzen sostuvo que los combustibles en el país subieron menos que en mercados como Estados Unidos y advirtió que, sin la intervención de YPF, la nafta “debería haber aumentado más del 30%”.

Otro factor clave fue la decisión del Gobierno de suspender la actualización del impuesto a los combustibles. Según estimaciones de Nadin Argañaraz, de haberse aplicado ese incremento, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires habría alcanzado los $2.250.

LE PUEDE INTERESAR

Distinguen en la UNLP al equipo que desarrolló el satélite Atenea, un hito en la historia de la ingeniería aeroespacial argentina

LE PUEDE INTERESAR

El rodaje de la miniserie de Netflix en La Plata: comenzaron los cortes en el centro

De cara al futuro, en el sector aseguran que solo habría margen para una baja en los surtidores si el precio internacional del crudo desciende de manera sostenida hacia los 60 dólares por barril, un escenario que hoy aparece poco probable.

La explicación radica en los daños sufridos por la infraestructura petrolera en Medio Oriente durante el conflicto, lo que afectó la capacidad de producción global. Esa pérdida, advierten, podría tardar años en recuperarse.

En ese sentido, el presidente de YPF, Horacio Marín, había justificado la decisión de no trasladar completamente la suba internacional: “Íbamos a generar una baja de consumo muy grande. La gente no lo iba a aguantar y podía pensar que YPF estaba especulando”.

Así, pese a la tregua internacional y la baja del petróleo, en Argentina la nafta no bajará en el corto plazo y seguirá atada a un delicado equilibrio entre costos, consumo y decisiones políticas.

 

Paso a paso: cuánto aumentaron los combustibles en La Plata tras la crisis en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente y el impacto internacional en el precio del petróleo se tradujeron en una suba sostenida de los combustibles durante marzo en La Plata. Un relevamiento realizado por EL DIA muestra cómo evolucionaron los valores en las principales petroleras y cuánto aumentaron hasta el 1° de abril.

A lo largo de marzo, las petroleras aplicaron incrementos progresivos cada pocos días, acompañando la suba del crudo internacional tras las tensiones en Medio Oriente.
Las actualizaciones más marcadas se dieron entre el 19 y el 28 de marzo, cuando el barril superó los 100 dólares.

Con los últimos valores registrados, estos fueron los aumentos totales por marca:

YPF

  • Súper: de $1725 a $2030 → +17,7%
  • Infinia: de $1899 a $2215 → +16,6%
  • Infinia Diésel: de $1976 a $2301 → +16,4%

Shell

  • Súper: de $1729 a $2099 → +21,4%
  • V-Power Nafta: de $2023 a $2378 → +17,5%
  • V-Power Diésel: de $2026 a $2457 → +21,3%

Axion Energy

  • Súper: de $1784 a $2099 → +17,6%
  • Quantium Nafta: de $2039 a $2349 → +15,2%
  • Diésel: de $1876 a $2229 → +18,8%
  • Quantium Diésel: de $2039 a $2439 → +19,6%

Puma Energy

  • Súper: de $1774 a $2079 → +17,2%
  • Max Premium: de $2061 a $2360 → +14,5%
  • Diésel: de $1828 a $2157 → +18%
  • Ion Diésel: de $2075 a $2444 → +17,8%
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EL DIA EN COLOMBIA | El "papá" de Cetré: la historia de superación en Cali y su futuro en Estudiantes

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

En Gimnasia Auzmendi se perfila como titular junto a Torres para la Copa Argentina

De Felippe es caro y analizan otros nombres

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

El rodaje de la miniserie de Netflix en La Plata: comenzaron los cortes en el centro

EL DIA EN COLOMBIA | Así se vive la previa de Estudiantes vs DIM: los hinchas se van copando

Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto
Últimas noticias de La Ciudad

Distinguen en la UNLP al equipo que desarrolló el satélite Atenea, un hito en la historia de la ingeniería aeroespacial argentina

El rodaje de la miniserie de Netflix en La Plata: comenzaron los cortes en el centro

Una "huella de dinosaurio" en Tolosa

Vence la segunda cuota de la Patente: cómo conseguir un 10% de descuento
Espectáculos
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 
Dura acusación de Silvia Süller a Silvio Soldán, tras su llanto en televisión: "Me pegó y me dejó en la calle con mis hijos"
Netflix apuesta fuerte por Argentina: todas las series y películas que llegarán entre 2026 y 2027
El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?
Confirman la fecha de estreno del documental de Silvina Luna, los detalles
Policiales
Violenta pelea de una pareja a metros de una comisaría y en pleno centro de La Plata: los dos detenidos
VIDEO. Bronca entre los comerciantes de City Bell: rompió, robó y huyó pero quedó grabado
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos
Deportes
En Medellín no lo olvidan: hinchas del DIM llenaron de elogios a Cetré antes de enfrentar a Estudiantes imagen
Carrillo y González Pirez con fiebre, la duda inesperada en el Pincha en el debut de la Libertadores
EL DIA EN COLOMBIA | Así se vive la previa de Estudiantes vs DIM: los hinchas se van copando
Gimnasia y una parada clave en Banfield para levantar cabeza: más de 300 policías, cómo llegar y accesos
EL DIA EN COLOMBIA | Oscar Craviotto, como un Pincha más en Medellín: "Para Estudiantes la Copa Libertadores es lo máximo"
Información General
El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla