Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente

Tras el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la escalada bélica que afectó el estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo registró una baja cercana al 20%. Sin embargo, en la Argentina el impacto en los surtidores no será inmediato.

La petrolera YPF confirmó que mantendrá el congelamiento de precios de los combustibles por 45 días, una medida que había sido implementada en medio de la crisis cuando el barril de crudo superó los 100 dólares.

Desde la compañía explicaron que la política funciona como un “buffer” o amortiguador de precios, con el objetivo de evitar subas bruscas en el mercado interno. “Cuando esta situación se tranquilice, nos volvemos a sentar a hacer números”, habían señalado.

En este contexto, todo indica que, aun con la baja del petróleo, los precios no volverán a los niveles previos. La razón principal es que la empresa deberá compensar las pérdidas generadas durante el período en que absorbió el impacto del aumento internacional.

El especialista energético Daniel Dreizzen sostuvo que los combustibles en el país subieron menos que en mercados como Estados Unidos y advirtió que, sin la intervención de YPF, la nafta “debería haber aumentado más del 30%”.

Otro factor clave fue la decisión del Gobierno de suspender la actualización del impuesto a los combustibles. Según estimaciones de Nadin Argañaraz, de haberse aplicado ese incremento, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires habría alcanzado los $2.250.

De cara al futuro, en el sector aseguran que solo habría margen para una baja en los surtidores si el precio internacional del crudo desciende de manera sostenida hacia los 60 dólares por barril, un escenario que hoy aparece poco probable.

La explicación radica en los daños sufridos por la infraestructura petrolera en Medio Oriente durante el conflicto, lo que afectó la capacidad de producción global. Esa pérdida, advierten, podría tardar años en recuperarse.

En ese sentido, el presidente de YPF, Horacio Marín, había justificado la decisión de no trasladar completamente la suba internacional: “Íbamos a generar una baja de consumo muy grande. La gente no lo iba a aguantar y podía pensar que YPF estaba especulando”.

Así, pese a la tregua internacional y la baja del petróleo, en Argentina la nafta no bajará en el corto plazo y seguirá atada a un delicado equilibrio entre costos, consumo y decisiones políticas.

Paso a paso: cuánto aumentaron los combustibles en La Plata tras la crisis en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente y el impacto internacional en el precio del petróleo se tradujeron en una suba sostenida de los combustibles durante marzo en La Plata. Un relevamiento realizado por EL DIA muestra cómo evolucionaron los valores en las principales petroleras y cuánto aumentaron hasta el 1° de abril.

A lo largo de marzo, las petroleras aplicaron incrementos progresivos cada pocos días, acompañando la suba del crudo internacional tras las tensiones en Medio Oriente.

Las actualizaciones más marcadas se dieron entre el 19 y el 28 de marzo, cuando el barril superó los 100 dólares.

Con los últimos valores registrados, estos fueron los aumentos totales por marca:

YPF

Súper: de $1725 a $2030 → +17,7%

Infinia: de $1899 a $2215 → +16,6%

Infinia Diésel: de $1976 a $2301 → +16,4%

Shell

Súper: de $1729 a $2099 → +21,4%

V-Power Nafta: de $2023 a $2378 → +17,5%

V-Power Diésel: de $2026 a $2457 → +21,3%

Axion Energy

Súper: de $1784 a $2099 → +17,6%

Quantium Nafta: de $2039 a $2349 → +15,2%

Diésel: de $1876 a $2229 → +18,8%

Quantium Diésel: de $2039 a $2439 → +19,6%

Puma Energy