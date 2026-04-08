(ENVIADO ESPECIAL A COLOMBIA)

En la previa de un nuevo desafío de Estudiantes en la Copa Libertadores, la historia de Edwin Cetré suma valor. Desde Colombia, quien lo acompaña desde la adolescencia y se define como su “papá futbolístico”, habló en exclusiva con El Día sobre el presente, el recorrido y lo que viene. “Mi nombre es Ricardo Banguero, soy el manager y tutor de Edwin C3. O como dice él, el papá de Cetré”, se presenta.

El vínculo entre ambos nació mucho antes del fútbol profesional. “Somos de Santiago de Cali, acá en Colombia. Desde niño lo conozco”, cuenta. Y agrega: “Empezamos un proceso deportivo y familiar desde los 14 añitos. Desde ahí hasta hoy no nos hemos separado”.

La historia de Cetré, según Banguero, estuvo marcada por una infancia inquieta y repartida entre distintos entornos familiares. “Yo lo conozco por medio de una familia amiga. Él iba mucho a esa casa, prácticamente lo ayudaron a criar. Siempre fue muy inquieto, corría mucho. Eso lo llevó a ser quien es hoy”, recuerda, en el mano a mano con Martín Cabrera.

A partir de ese momento comenzó un camino que tuvo varias escalas hasta llegar a su mejor versión. Desde sus inicios en Boca Juniors de Cali, un paso por Rocha de Uruguay y su salto a México, donde debutó y fue campeón con Santos Laguna, hasta su regreso a Colombia. “Muchos no lo saben, pero él es campeón del fútbol mexicano”, remarca.

Luego llegaron años importantes en Junior de Barranquilla y, especialmente, en Medellín, donde logró su despegue. “Ahí fue el renacer futbolístico. Jugó 66 partidos, hizo 21 goles y 7 asistencias, llevó al equipo a una final e hizo un gol. Fue lo más grande que nos había pasado hasta ese momento”, explica.

Ese rendimiento lo puso en el radar de Estudiantes, que avanzó y concretó su llegada. “Se nos dio todo. Estamos contentos, muy felices. Ya llevamos cuatro títulos y vamos por más”, asegura.

Sobre su estado físico, Banguero fue claro ante las versiones que circularon en distintos mercados. “En México tuvo una pequeña novedad en la rodilla, algo menor en un menisco. No fue ligamento ni nada grave. Se recuperó en un mes y desde 2017 no tuvo lesiones importantes”, detalló. Y reforzó: “Después pasó todas las revisiones en Junior, Medellín y Estudiantes sin problemas. Lo que se dijo no fue así”.

También se refirió a las negociaciones frustradas con otros clubes. “No se llegó a un acuerdo, pero no fue un tema físico ni económico como se dijo. Siempre estuvo todo en regla”, explicó.

Pensando en lo que viene, el objetivo inmediato es claro. “La idea es renovar contrato y quedarse en Estudiantes. El club confió en nosotros y queremos responder”, sostuvo. Aunque también dejó abierta la puerta a una futura transferencia. “Si llega una oportunidad, hay que dejarle algo al club. Es parte del fútbol. El hincha lo entiende”.

En medio de ese escenario aparece un condimento especial: el cruce ante Medellín, un club que marcó a fuego la carrera del colombiano. “Es duro. Edwin ama a Medellín y Medellín lo ama a él. Pero hay que ser profesionales”, afirmó. Y se animó a un deseo: “Ojalá pasen Medellín y Estudiantes”.

Por fuera del campo, Banguero destacó un aspecto que define a Cetré. “Él tiene una mirada social muy fuerte. Recuerda de dónde viene y ayuda siempre”, contó. Y detalló que, cada vez que regresa a Colombia, participa en acciones solidarias. “A veces lo hace él, otras veces lo hago yo. También ayudamos animales. Pero preferimos hacerlo en silencio”.

La nota cierra con una mezcla de afecto y competencia. Ante la posibilidad de enfrentar a su ex club, Banguero dejó una imagen clara. “Si hace un gol, no lo va a gritar. Pero seguro lo van a aplaudir, porque lo quieren mucho”, concluyó.