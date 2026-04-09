En Ensenada, una pareja de jubilados fue blanco de la pesadilla de la inseguridad

Un violento asalto tipo entradera se registró en las primeras horas de ayer en el barrio YPF de Ensenada, donde una pareja de jubilados fue sorprendida dentro de su vivienda por al menos tres delincuentes armados, que actuaron con extrema violencia y permanecieron cerca de tres horas en el lugar.

De acuerdo a los datos brindados a este diario, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando el dueño de casa salió al patio trasero para sacar a sus perros y fue reducido por los asaltantes, que lo tiraron a una silla y lo inmovilizaron. En simultáneo, otro de los delincuentes capturaron a su esposa, a quien llevaron a la cocina, donde la amenazaron, insultaron y golpearon con cachetazos mientras le exigían dinero.

Según la denuncia, uno de los ladrones portaba un arma de fuego tipo Glock y realizaba constantes amenazas, incluso jactándose de que los proyectiles atravesaban los chalecos antibala.

Se indicó que los delincuentes actuaron con el rostro cubierto y vestidos con ropa oscura. También que sustrajeron dinero en efectivo, computadoras, un bandoneón, joyas, carteras y finalmente escaparon en el auto de la familia, un Peugeot 208 de color blanco.