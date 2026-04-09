Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas

El próximo 11 de abril, el Club Regatas de Ensenada vivirá una jornada electoral para definir el rumbo de su gestión institucional.

En estos comicios se renovará la Capitanía General y la mitad de los vocales de la comisión directiva, bajo un sistema de votación anónimo con boleta y cuarto oscuro.

Para esta elección, un total de 3.172 socios se encuentran habilitados para sufragar, abarcando las categorías de socios preactivos, activos, previtalicios y vitalicios.

Luego de 20 años disputarán los cargos dos listas. “Equipo Regatas”, se presenta como una alternativa opositora a la actual conducción. El espacio está integrado por socios con trayectoria previa en la administración del club, buscando capitalizar su conocimiento en el manejo de la entidad.

Leonardo Gómez, candidato a primer vocal por este espacio y expresidente del club durante el período 2017-2019, sostiene que la institución atraviesa una etapa de estancamiento. ”Queremos volver para hacer un club de excelencia. Cuando asumimos en 2017, el club tenía 3.600 socios y logramos elevar esa cifra a 5.400, estableciendo un cupo máximo y una lista de espera que aún hoy se mantiene vigente”, destacó Gómez.

La propuesta, liderada por Federico Castellani como candidato a Capitán General, se estructura en objetivos de corto, mediano y largo plazo que buscan modernizar la infraestructura y potenciar el perfil deportivo del histórico club. Entre las medidas inmediatas destacan la modernización del acceso mediante códigos QR , la impermeabilización del gimnasio y la puesta en valor del museo a través de un convenio con la UNLP. A mediano plazo, el equipo proyecta la creación de un espacio de coworking, estaciones de carga para móviles y el dragado del espejo de agua tras realizar estudios de batimetría.El eje deportivo tiene como máxima aspiración la ejecución de un Centro de Alto Rendimiento Náutico. El proyecto contempla un nuevo gimnasio, consultorios de kinesiología, sauna y piletas de crioterapia. En lo social, se destaca el programa “Comunidad Regatas” para fomentar beneficios entre socios y un fuerte compromiso ambiental para defender la calidad del agua del Río Santiago ante el impacto de residuos y sedimentación.

Por su parte, la “Lista Regatas al Futuro” está en la vereda opuesta encabezada por Julián Santiago Lobelos como candidato a Capitán General. Esta agrupación fundamenta su plataforma en un diagnóstico crítico sobre el estado actual del club, señalando un deterioro en la infraestructura, problemas de seguridad interna y una falta de planificación a largo plazo.

Sus ejes de campaña se dividen en cuatro pilares:

-Institucionalidad y Orden: Proponen profesionalizar las áreas contables y jurídicas, además de implementar auditorías externas.

-Infraestructura: Plantean un plan de “Mantenimiento de Media Vida” al edificio del club, gestiones específicas para el dragado de las vías navegables y mejora en los servicios de las marinas entre otras.

-Deporte en Serio: Buscan desarrollar un proyecto deportivo olímpico para las disciplinas troncales y modernizar el gimnasio.

-Club 365: El objetivo es que la institución tenga actividad social, gastronómica y cultural durante todo el año, incluyendo la creación de un canal de streaming propio.

“Nuestra lista es representativa de todos los sectores del club”, aseguró Lobelos.

La votación se realizará este sábado entre las 9 y las 18 horas en la sede náutica del club.