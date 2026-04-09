Robaron dos motos de alta gama en una casa de Tolosa

La audacia de muchos delincuentes resulta verdaderamente asombrosa y volvió a ponerse de manifiesto en un robo cometido ayer en la casa de un médico de Tolosa.

Según lo que trascendió de fuentes seguras, a temprana hora de la mañana el profesional se disponía a salir de su domicilio situado en 13 entre 525 y 526 para ir a trabajar, cuando observó a través de una ventana que le habían sustraído ambos rodados del interior de su domicilio.

En su denuncia radicada en la comisaría undécima, precisó que una de esas motos era una Royal Enfield negra de 451 cilindradas y llantas doradas, del año 2025.

La restante era una Royal Enfield Himalayan negra de 411 cilindradas y del año 2024.

Voceros del caso revelaron que el damnificado expuso además que “los delincuentes se habrían metido en su casa a través de alguna pared medianera, porque estaba dañada la cerradura de una hoja del portón que quedó abierta”. Ahora los buscan.